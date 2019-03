Leul a pierdut teren si in raport cu dolarul american, cursul anuntat fiind de 4,2209 lei, in crestere cu 2,04 bani (+0,49%), comparativ cu cotatia anterioara, respectiv 4,2005 lei pentru un dolar. Conform BNR, moneda nationala a scazut si fata de francul elvetian, care a ajuns, miercuri, la valoarea de 4,2516 lei, in urcare cu 2,2 bani (+0,52%), comparativ cu anuntul din sedinta precedenta, de 4,2296 lei.



Gramul de aur s-a scumpit, miercuri, cu 1,37 de lei (+0,77%), pana la 178,9362 lei, de la 177,5598 lei, cat se stabilise in sedinta precedenta.