- Leul castiga teren in continuare, vineri, in comparatie cu euro si dolarul. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7587 de lei/unitate, cu 0,02% mai putin fata de joi. Si dolarul american a scazut fiind cotat de BNR la 4,2071 de lei/unitate, cu 0,31% mai putin fata…

- CURS VALUTAR 2 aprilie 2019. Banca Nationala a Romaniei a afisat, marti, un curs de 4,7614 lei pentru un euro, in scadere cu 0,02%, fata de cotatia anterioara, cand moneda unica europeana valora 4,7625...

- CURS VALUTAR 5 martie 2019. Banca Nationala a Romaniei a afisat, marti, un curs de 4,7506 lei pentru un euro, in crestere cu 1,09 de bani (+0,23%) fata de cotatia de 4,7397 lei stabilita in sedinta...

- Leul pierde teren, vineri, in comparatie cu euro si dolarul. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7433 de lei/unitate, cu 0,04% mai mult fata de joi. Si dolarul american a crescut, fiind cotat de BNR la 4,1707 de lei/unitate, cu 0,30% mai mult fata de ziua precedenta.…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7576 lei, o crestere de 0,20% fata de nivelul atins marti. Aurul a urcat pana la cel mai mare nivel din ianuarie 2013 pana in prezent. In luna ianuarie, euro a atins de 11 ori noi niveluri record in raport cu leul […] The…

- Leul isi revine, vineri, in comparatie cu principalele valute. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7383 de lei/unitate, cu 0,14% mai putin fata de joi. Si dolarul american a scazut, fiind cotat de BNR la 4,2016 de lei/unitate, cu 0,20% mai putin fata de ziua precedenta.…

- Leul moldovenesc se apreciaza fața de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru marti, 12 februarie, un curs de 19 lei și 36 de bani pentru un euro, cu patru bani mai putin decat ieri. Dolarul isi pastreaza valoarea la 17 lei și 11 bani.

- CURS VALUTAR. Banca Nationala a Romaniei a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,7391 lei, o scadere de 0,08% fata de nivelul atins miercuri. In luna ianuarie, euro a atins de 11 ori noi niveluri record in...