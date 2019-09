Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 19 septembrie, leul s-a depreciat in raport cu euro, cursul afisat de Banca Nationala a Romaniei fiind de 4,7415 lei, mai mult cu 0,61 bani (+0,13%) fata de cotatia din sedinta anterioara. Astazi, leul s-a apreciat in raport cu dolarul american, cursul anuntat fiind de 4,2846 lei, in scadere cu…

- Leul s-a apreciat usor vineri fata de moneda europeana, Banca Nationala a Romaniei afisand un curs de 4,7354 lei pentru un euro, in scadere cu 0,09 bani (-0,02%) fata de cotatia anterioara, de 4,7363...

- De asemenea, leul s-a depreciat si in raport cu dolarul american, pana la un curs de 4,2946 lei, cu 0,13 de bani (0,03%) peste cotatia din sedinta precedenta, de 4,2933 lei. Potrivit BNR, moneda nationala a scazut si fata de francul elvetian, pana la un curs de 4,3363 lei, mai mult cu 1,32 bani (0,3%),…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, joi, un curs de 4,7363 lei pentru un euro, in crestere cu 0,23 bani (+0,05%) fata de cotatia anterioara, de 4,7340 lei/euro. Leul s-a depreciat si in raport cu dolarul american, pana la un curs de 4,2946 lei, cu 0,13 de bani (0,03%) peste cotatia din sedinta…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,7251 lei/euro, in crestere cu 0,07% fata de valoarea atinsa vineri. Totodata, pretul aurului a urcat la un nou nivel record, pe fondul cresterii instabilitatii pe pietele financiare globale.Vineri, euro a scazut la 4.7216…

- CURS VALUTAR 20 august 2019. Banca Nationala a Romaniei a afisat, marti, un curs de 4,7305 lei pentru un euro, in crestere cu 0,21 bani (+0,04%) fata de cotatia anterioara, de 4,7284 lei/euro. CURS...

- Leul moldovenesc se apreciaza fața de principalele valute. Banca Nationala a stabilit pentru miercuri, 24 iulie, un curs de 19 lei și 59 de bani pentru un euro, cu zece bani mai puțin decat ieri. Cotatia dolarului american a scazut cu trei bani și a ajuns la 17 lei si 52 de bani.

- Leul moldovenesc se apreciaza fața de principalele valute. Banca Nationala a stabilit pentru miercuri, 17 iulie, un curs de 19 de lei și 85 de bani pentru un euro, cu 14 bani mai puțin decat ieri.Cotatia dolarului american a scazut cu trei bani și a ajuns la 17 lei si 69 de bani.