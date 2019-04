Stiri pe aceeasi tema

- Leul moldovenesc se depreciaza usor fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru marți, 2 aprilie, un curs de 19 lei și 49 de bani pentru un euro, cu un ban mai mult decat ieri. Dolarul american ramane la prețul de 17 și 35 de bani.

- Pe de alta parte, leul a pierdut teren in fata dolarului american, cursul anuntat fiind de 4,2312 lei, mai mult cu 1,03 bani (+0,24%), in comparatie cu valoarea de miercuri, respectiv 4,2209 lei pentru moneda americana. Potrivit BNR, moneda nationala s-a apreciat in raport cu francul elvetian,…

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru luni, 25 martie, un curs de 19 lei și 50 de bani pentru un euro, cu 15 bani mai putin decat la sfarsitul saptamanii trecute.

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru miercuri, 20 martie, un curs de 19 lei și 55 de bani pentru un euro, cu un ban mai mult decat ieri.Si dolarul american s-a scumpit cu un ban si valoreaza 17 lei si 22 de bani.

- Leul castiga teren, vineri, in comparatie cu euro, dar nu si in fata dolarului care creste destul de mult si depaseste pragul de 4,2 lei. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7410 de lei/unitate, cu 0,08% mai putin fata de joi. Dolarul american a crescut, in schimb,…

- Leul moldovenesc se apreciaza fața de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru luni, 25 februarie, un curs de 19 lei și 42 de bani pentru un euro, cu doi bani mai putin decat la sfarșitul saptamanii trecute.

- Leul moldovenesc se depreciaza fața de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru joi, 21 februarie, un curs de 19 lei și 41 de bani pentru un euro, cu noua bani mai mult decat ieri.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, joi, un curs de 4,7348 lei pentru un euro, in scadere cu 2,07 bani fata de cel din sedinta anterioara (-0,44%), cand moneda unica valora 4,7555 lei. In raport...