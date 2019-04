Curs intensiv de creativitate pentru reprezentanți a 8 ONG-uri europene In perioada 11-19 aprilie 2018, Asociația Monomyths gazduiește un curs de formare internațional pe tema “creativitate și inovare in organizații de tineret” pentru reprezentanții a 8 ONG-uri din Spania, Macedonia de Nord, Lituania, Estonia, Grecia, Turcia, Croația și Romania. Proiectul este co-finanțat prin programul Erasmus+ și iși propune sa creeze contexte de invațare online și offline pentru 32 lucratorii de tineret. Cursul se desfașoara in București și este gindit un cadru de incubare al ideilor, testare și invațare pentru participanți pe parcursul carora sa aprofundeze metode de creativitate… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

