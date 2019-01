Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis va organiza un nou curs de formare a asistentilor maternali profesionisti. Asistentul maternal profesionist este persoana fizica, atestata in conditiile legii, care asigura, prin activitatea pe care o desfasoara la domiciliul sau, cresterea, ingrijirea si educarea, necesare dezvoltarii armonioase a copiilor pe care ii primeste in plasament sau in incredintare.

Persoanele interesate sunt așteptate pentru a depune o cerere de evaluare la Registratura de la sediul DGASPC Timiș, P-ta Regina Maria, nr. 3, Timișoara. Cererile…