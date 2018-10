Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Bristol a devenit prima institutie de invatamant superior din Marea Britanie care a introdus in programa sa de studiu un curs despre fericire, prin intermediul caruia studentii invata o serie de strategii pentru a avea o viata mai implinita, a anuntat miercuri Press Association.…

- Cu toate acestea, suntem țara din UE cu cel mai mic procent de populație care recunoaște ca se confrunta cu depresia. Astazi se marcheaza Ziua Mondiala a Sanatații Mintale, data de 10 octombrie fiind stabilita de Federatia Mondiala pentru Sanatate Mintala, in 1992, drept zi dedicata creșterii gradului…

- Ieri, 2 octombrie 2018, politistii Serviciului de investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba au identificat, pe raza municipiului Alba Iulia, un autoturism de lux, an de fabricatie 2010, dat un urmarire de autoritatile britanice. Acesta era in posesia unui barbat de…

- Jumatate din populatia totala de balene ucigase ar putea disparea in doar cateva decenii din cauza substantelor toxice prezente in oceane, au avertizat oamenii de stiinta, citati joi de Press Association preluata de Agerpres. Bifenilii policlorurati (PCB) au fost utilizati in trecut in procesul…

- Peste 400 de numere de inmatriculare au fost interzise in ultimele zile in Marea Britanie de autoritatea de specialitate pentru ca au fost apreciate drept jignitoare sau jenante, relateaza vineri Press Association. Agentia britanica responsabila de acordarea permiselor de conducere si…

- Ciprian Romascu are 37 de ani, este din Galati si este cunoscut pentru „afacerile” lui din lumea interlopa, legate de traficul de droguri si de persoane. Catre finalul lui 2018 el va fi trimis in Romania, unde exista mai multe anchete penale in curs in care figureaza ca suspect.

- Zece intrebari "esentiale", puse inaintea imbarcarii intr-o relatie serioasa, pot contribui la succesul cuplurilor, sugereaza un studiu realizat recent in Marea Britanie, citat vineri de Press Association. Relatiile de cursa lunga rezista atunci cand sunt cladite pe prietenie, respect, asteptari realiste,…

- Comisia Europeana avertizeaza cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, excluzand Marea Britanie, ca trebuie sa fie pregatite in legatura cu posibilitatea de a nu se ajunge la un acord cu Londra privind Brexit-ul, relateaza joi Press Association.