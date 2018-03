Curs de exorcizare, organizat la Vatican Cursul va fi organizat luna viitoare, intre 16 și 21 aprilie, in contextul in care cererile de eliberare din posesia demonilor au crescut in intreaga lume, relateaza The Guardian, citat de Hotnews. Cursul se va centra pe exorcism si rugaciunea de eliberare, un anumit tip de rugaciune folosita pentru eliberarea de demoni. Exorcizarea ar fi devenit o industrie in care tinte sunt persoanele LGBT si cele cu probleme de sanatate mentala, intrucat unii cred ca sexualitatea sau problemele psihiatrice sunt urmare a posedarii demonice. Potrivit unui preot din Sicilia, numarul italienilor… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri va avea loc un nou eveniment din cadrul seriei „Conferințele miniștrilor”, in care au loc intalniri ale mediului academic și ale publicului timișorean cu specialiști care au facut sau fac parte din Guvernul Romaniei, oameni care sunt cautați in toate mediile europene, pentru expertiza…

- Barbatul de 30 de ani a comis fapta in 16 martie intr-un magazin din Giroc, spun polițiștii. A fost prins marți, in urma verificarilor oamenilor legii. „In fapt, in data de 16 martie a.c., cel in cauza ar sustras un telefon mobil din buzunarul gecii unei femei, de 30 de ani, in timp…

- Perioada in care a fost intrerupt campionatul Ligii 1 a fost acoperita de cei de la ACS Poli Timișoara cu o serie de doua amicale. Sambata, formația lui Leo Gorzavu s-a deplasat la Cluj pentru a fi sparring partner pentru liderul CFR. Razvan Raț, transferul surpriza pentru finalul de play-out…

- O astfel de decizie, cu siguranta „inedita” in Brazilia, nu este una extraordinara pentru muzeele din America de Nord sau Europa, s-a aparat MAM, unul dintre cele mai importante muzee braziliene, creat in 1948 si gestionat de catre o organizatie privata nonprofit. Muzeul spera sa obtina 25…

- Flacarile au izbucnit in jurul orei 16:40 și exista riscul ca acestea sa se extinda și la construcțiile invecinate. „Pompierii militari au localizat si lichidat incendiul cu operativitate, impiedicand propagarea flacarilor, care cuprinsesera anexa, la o alta construcție auxiliara situata…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Arad a trimis doua autospeciale de la Secția Barzava și Garda de intervenție Gurahonț și o ambulanța la fața locului. Șoferul camionului a spus ca a intrat in Romania pe la Punctul de Trecere a Frontierei Varșand, iar cand a setat aparatul GPS pentru…

- Aceștia au primit, din partea profesoarei, ca tema de casa, pregatirea unnor prezentari in programul Video Scribe, cu diferite teme. Elevii claselor a VII-a A și a VIII-a B au avut de pregatit prezentari despre lecțiile invațate la Cultura Civica, dar și despre exerciții de la Evaluarea Naționala.…

- Polițiștii de la Crima Organizata, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au descins in doua locații din Timișoara. Este vorba despre locuințele a doi cetațeni nigerieni acuzați acum de trafic de droguri de risc și cu substanțe susceptibile a avea efecte psihoactive. „In urma perchezițiilor,…

- Ploaie in valoare de 378 de milioane de dolari in localitatea Yakutsk din Rusia. Un avion care a decolat de pe pista aeroportului din oraș a impraștiat diamante și lingouri de aur pe o raza de 26 de kilometri, dupa ce ușa aeronavei s-a desprins din cauza vantului puternic. Avionul…

- Lupescu este unul dintre cei care candideaza la functia de presedinte al FRF, alegerile urmand a avea loc la data de 18 aprilie. Actualul conducator Razvan Burleanu a facut o serie de dezvaluiri la adresa “Kaiserului” si chiar a anuntat ca se va adresa organelor legii pentru a se demara…

- „Peste 140 de personalitați europene, președinți de regiuni și primari, și-au inregistrat deja intenția de participare. Evenimentul se va desfașura la Consiliul Județean și la Palatul Administrativ”, anunta reprezentantii Consiliului Judetean Arad, organizatorul acestei eveniment. Magnus Berntsson…

- Printre participante se numara și Șoimii Șimand, echipa condusa de Daniel Marcuș și Dumitru Buruiana ajungand in aceasta faza dupa doua partide susținute in compania gruparii CS Universitar Pitești. Șimandanii au fost repartizați intr-o grupa din care mai fac parte Autobergamo Deva și Imperial…

- Astfel, Municipiul Arad va avea dreptul de a negocia si tranzactiona pe oricare dintre pietele administrate de bursa, cu respectarea reglementarilor specifice pietei. Principalul beneficiu are legatura cu cheltuielile ridicate efectuate cu energia electrica: „Municipiul Arad, in calitate de consumator…

- Potrivit ANM sunt așteptate intensificari ale vantului – care la rafala vor atinge 55-65 km/h – și ploi care pot avea și caracter de aversa. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction…

- La intalnire au participat 27 de iubitori ai plimbarilor pe doua roți printre care și cațiva pompieri in rezerva. Salvatorii, impreuna cu cei de la Bike Squad au fost cei care i-au invitat pe participanți la cursa „Alaturi de salvatorii orașului”. „In ziua de 11 Martie au avut loc,…

- Racheta americana a transportat pe orbita un satelit de telecomunicatii spaniol Hispasat 30W-6. ”Zborul cu numarul 50 al Falcon 9 va fi lansat diseara, purtand (satelitul) Hispasat pentru Spania. Cantarand 6 tone si avand aproape dimensiunea unui autobuz, acesta va fi cel mai mare satelit geostationar…

- Disputata la Bazinul “Dinamo – Anatolie Grintescu” din Capitala, partida a fost dominata cu autoritate de echipa bucuresteana, care s-a aflat in avantaj, cu o singura exceptie, pe tot parcursul timpului de joc. Dinamo a condus cu 3-0 la pauza mare, iar oradenii au marcat primul…

- Miercuri, 7 martie, oamenii legii au derulat opt perchezitii imobiliare si trei auto, toate pe raza municipiului, la locuintele si in autovehiculele unor persoane banuite de implicare in comiterea mai multor infractiuni de furt din locuinte si alte imobile. „La percheziții au fost…

- Directorul Pop spune ca va urma o licitatie pentru achizitia a 20 de tramvaie, precum cele galbene, intrate recent in baza OTL SA. Cum Berlinul este singurul care are de vanzare modelul Tarta dorit de OTL, Pop apreciaza ca este unica oferta pe care o poate primi la licitatie. „Cele…

- Asociațiile de Proprietari de pe raza municipiului Arad sunt consiliate de catre Uniunea Locala a Asociațiilor Locative Arad pentru a completa și depune declarațiile 101 și 112. Declarația Fiscala 101, privind impozitul pe profit, trebuie completata și depusa pana la data de 25 februarie, pentru…

- Accidentul s-a produs luni seara, pe drumul ce leaga localitațile timișene Variaș și Gelu. Un barbat in varsta de 70 de ani, spun polițiștii, a vrut sa vireze la dreapta, insa, in timpul manevrei a patruns pe contrasens. Acolo, mașina șoferului vinovat s-a ciocnit cu un autobuz in care erau…

- Din primele informații, batranul se afla intr-un bar de pe strada Daliei, din Timișoara, cand intre el și alți clienți ai localului, a avut loc o altercație. Unul dintre aceștia a scos un cuțit și i-a provocat o taietura adanca in zona frunții. Plin de sange, batranul a fost dus de…

- SC GIM SERVICE SRL ANGAJEAZA PENTRU BIROUL DIN BUCOVAT (REMETEA MARE): RESPONSABIL LOGISTICA CERINTE: – CUNOSTINTE CONTABILITATE PRIMARA – ABILITATI COMUNICARE FOARTE BUNE – DESCHIS, ACTIV, SOCIABIL SI COMUNICATIV – PERSOANA BINE ORANIZATA…

- Administratorul de condominiu este angajatul asociației de proprietari și nu are dreptul legal de a semna contractele incheiate cu furnizorii/prestatorii de servicii in numele și pentru asociația de proprietari. Proprietarii dintr-un condominiu nu au nevoie de niciun intermediar pentru a-și incheia…

- Concertele trupei The Cockblockers transmit foarte multa energie, acest lucru facand publicul sa danseze pe ritm. Chiar daca ei sunt un trio, solourile puternice de blues imbinate cu liniile funk ale basului și toba ritmata ii transforma intr-o trupa cu un sound excelent. The Cockblockers…

- El a ajuns la acest prag in timpul meciului cu SCM U Craiova (castigat cu scorul de 90-88), in care a marcat noua puncte. Gajovic mai are nevoie de 17 puncte pentru a ajunge la borna de 1.000 de puncte marcate in Liga Nationala. Inainte de transferul la CSM CSU Oradea, el a mai disputat…

- Compania planuieste sa inchida 170 de locatii in timp ce doreste sa deschida un nou format de magazin, denumit Afound, care se va alatura lantului de magazine H&M si formatelor inaugurate recent precum Arket. Retailerul a transmis ca va investi mai mult in vanzarile online si va imbunatati tehnologia…

- Hotel Angellis situat vis-a-vis de Dedeman angajeaza personal: – lucrator bucatarie – lucrator curatenie – cameriste – ajutor bucatar – receptioner – casier – guvernanta cu experienta Trimiteti CV-urile pe email:…

- Conducerea clubului a decis sa retraga echipa datorita problemelor financiare grave, care vor duce finalmente la falimentul Olimpiei. Federația Romana de Fotbal a fost inștiințata de acest lucru, iar conform regulamentului echipa satmareana va pierde toate jocurile din retur cu scorul de 0-3. Inclusiv…

- Concursul cinsteste memoria regretatului antrenor oradean Herman Schier, care a crescut si format numerosi campioni ai natatiei romanesti, in perioada de dinanite de 1989. Competitia se afla la cea de-a 10-a editie si este organizata de CSM Oradea, Primaria Oradea si CS Crisul. Concursul…

- Nicolae Coman (CSU Arad – CSA Steaua București) a ocupat primul loc in proba de 1,500 metri, cu rezultatul de 3:55.51, fiind urmat pe podium de M. Vijiila (Știința Bacau – 3:55.53) și I. Dumitru (CSU Cluj Napoca – 3:59.56). Același atlet originar din Brașov s-a clasat pe poziția…

- La finalul lui 2017, spun pompierii, toți comercianții care au afaceri in zona Bulevardului Constantin Brancoveanu au fost controlați. Au fost descoperite nereguli serioase in privința securitații la incendiu, iar pompierii au aplicat in perioada respectiva amenzi care se apropie de 1,5 milioane…

- Adelin Kotrong a revenit, in 2017, dupa o pauza destul de lunga pricinuita de probleme de sanatate, participand la Campionatele Europenele de la Cluj-Napoca si Jocurile Universitate din Taipei. Cu gandul la Jocurile Olimpice de la Tokyo, prima acțiune a lotului in 2018 a fost reprezentata de un cantonament…

- Padurarii se aflau intr-o acțiune de patrulare in fondul forestier cand le-au ieșit in cale cei patru cerbi, din care doi sulițari, aceștia apropiindu-se la doar cațiva metri de ei. „Cerbul (Cervus elaphus) este un animal erbivor adaptat zonelor montane cu paduri intinse, care asigura condițiile…

- Doar 3.540 de oameni erau inregistrati oficial ca fiind someri in judetul Timis, la finalul lunii decembrie 2017, arata datele AJOFM Timis. Rata somajului era, la finalul anului, de 1,02%, mai scazuta decat in lunile anterioare: 1,11% in octombrie, respectiv 1,05% in noiembrie. Chiar daca…

- In jurul orei 16:50, un minor de 13 ani, in timp ce conducea un tractor neinregistrat pe drumul comunal 139, pe direcția Buntești – Ferice, a lovit o minora de 5 ani, care a patruns pe carosabil. Speriat de cele intamplate, minorul aflat la volanul tractorului a fugit de la fața locului,…

- In amicalul de sambata, de pe Sega, cu UTA Under 19, vor fi vazuti la treaba Duta (Turnu Magurele), Gosa (Pandurii Tg Jiu) si un junior de la LPS Oradea, cumparat de FC Botosani, care ar putea ajunge sub forma de imprumut la Lipova. Pana pe 25 ianuarie cand este programata plecarea in cantonamentul…

- Deja e un lucru dinainte știu ca daca ploua cumva un pic mai mult, orașul nostru devine navigabil pe unele porțiuni. Canalizarea nu face fața, iar șoselele sunt inundate. Așa cum se intampla mai de fiecare data cand ploua, in zona Gemi Center din cartierul Micalaca, drumul este inundat și devine……

- Startul se da la Gurahont, duminica, de la ora 10, echipele fiind impartite in doua grupe: Unirea Gurahont, National 2 Sebis, Progresul Dieci, FC Avram Iancu (Grupa A), Crisul Alb Buteni, Olimpia Bocsig, CS Halmagiu si Victoria Brazii (Grupa B). Regulamentul poate fi studiat pe site-ul…

- Vineri, 12 ianuarie, in cadrul unei acțiuni de combatere a actelor ilicite de comerț in piețele oradene au depistat patru barbați din Oradea care aveau și ofereau spre comercializare 4.980 de țigarete nemarcate legal, in valoare totala de 2.490 lei. Cei in cauza au fost sancționați contravențional…

- Incidentul filmat de un localnic s-a petrecut in satul pescaresc Palmarito. In imagini se vad zeci de persoane care se napustesc asupra unei vaci cu tot ce le pica la mana, in timp ce striga „Ne e foame!”. Cel care filmeaza poate fi auzit spunand „Oamenii sunt infometați! Oamenii sufera!”.…

- Clasamentul, in care majoritatea statelor raporteaza intre 50 si 110 farmacisti la 100.000 de locuitori, este incheiat de Olanda, cu doar 21 de farmacisti. Bulgaria si Marea Britanie se afla la egalitate cu Romania, cu 84 de farmacisti/100.000 locuitori. Sursa: Mediafax…

- Administrația Prezidențiala a anunțat ca premierul Shinzo Abe va sosi in Romania, marți, 16 ianuarie. Este prima vizita oficiala a unui prim-ministru al Japoniei in țara noastra și face parte dintr-un turneu al acestuia in Europa Centrala și de Est, ce are scopul obținerii sprijinului țarilor…

- Talharul, spun anchetatorii, are 24 de ani și a ochit victima la un fast food din zona Catedralei Mitropolitane. A vazut ca omul bause și avea bani la el așa ca l-a urmarit pana in fața Filarmonicii Banatul, unde l-a atacat. Și-a trantit victima la pamant, i-a luat portofelul și, dupa ce a…

- Fostul fotbalist Gica Popescu urmeaza sa se ocupe de pregatirea Romaniei in gazduirea celor patru meciuri de la Campionatul European de Fotbal din 2020, scriu jurnaliștii de la profit.ro. ”I-am spus ca ii mulțumesc ca de azi iți nenorocești din nou viața. Nu știu daca i-am facut un bine. Sunt…

- Pana sa intre in lupta pentru o medalie nationala cat mai stralucitoare, Daria Haristiade – premiata in Gala Sportului Aradean 2017 – va lua startul la doua intreceri la Innsbruck (Austria) și Munchen (Germania). Urmeaza, in februarie, o competitie extrem de importanta, „Europenele” de aer…

- 13,3 milioane de lei este valoarea unui proiect european castigat de Spitalul Clinic de Urgenta Judetean Arad, proiect ce va fi finantat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, banii venind de la Uniunea Europeana. Potrivit Consiliului Judetean Arad, in subordinea caruia se afla spitalul,…

- Cea de-a treia ediție a evenimentului Snowman Fest are loc la Ponton Casa Baraj din Valiug in județul Caraș-Severin, in perioada 27-28 ianuarie. Evenimentul este organizat de cei de la Bipolar House. Ediția aceasta este cu totul speciala pentru ca va avea loc lansarea labelului TIER a cunoscutului…

- Astfel, sambata, 30 decembrie 2017, la ora 20:56, polițiștii Sectiei nr.1 de Politie Rurala din Borod au fost sesizati ca, in timp ce se afla pe o strada din localitatea bihoreana Vadu Crișului, persoane necunoscute au deposedat un localnic de 73 de ani de portmoneul in care acesta avea documente…

- Potrivit unor martori, tanarul accidentat se afla sub influența bauturilor alcoolice. Iata ce s-a stabilit in urma primelor cercetari efectuate de polițiști: „Aseara (duminica seara-n.r.), in jurul orelor 19.00, un barbat de 46 de ani din Pauliș a condus pe DJ 708D, pe raza localitații Cuvin,…