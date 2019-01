Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul de la Sofia a aprobat planul Guvernului de a lansa negocieri cu Statele Unite pentru cumpararea a opt avioane multirol F-16 noi, dar Suedia a transmis Bulgariei ca oferta de aeronave Gripen ar fi fost cea mai buna.

- Parlamentul bulgar a aprobat planul guvernului de la Sofia de a incepe tratativele cu SUA pentru achizitionarea a opt avioane multirol F-16, in vederea inlocuirii flotei de aparate de productie sovietica MiG-29 si imbunatatirii respectarii standardelor NATO, informeaza miercuri Reuters preluata de…

- Duminica, 20 ianuarie, la Casa Tineretului din Mangalia, se va desfasura un concurs de arbitraj in Kung-Fu, dar si un examen de grad al arbitrilor. La curs, pot sa participe sportivi cu varsta minima 17 ani, instructori, antrenori si arbitri. Cursul este obligatoriu pentru arbitrii care doresc sa participe…

- Bulgaria nu va adera la acordul ONU privind reglementarea tratamentului in cazul migrantilor in intreaga lume, a indicat miercuri guvernul de la Sofia, citat de Reuters. ''In aceasta etapa, guvernul bulgar considera ca decizia de a nu adera la acordul 'Global Compact for Safe,…

- Suveranul Pontif, Papa Francisc, va vizita in primavara anului 2019 Romania, Bulgaria si Macedonia – a anuntat Agentia argentiniana de stiri Telam, citand surse de la Vatican. Turneul Suveranului Pontif va incepe cu vizita la Skopje, la inceputul lunii mai, dupa care Papa Francisc va vizita Bucurestiul…

- Bulgaria isi va renova parcul de ambulante, a carui vechime legendara a fost tema unui documentar premiat la festivalul de la Cannes, a anuntat marti Ministerul Sanatatii, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Un contract de 19,6 milioane de euro pentru furnizarea a 280 de ambulante noi pe o perioada…

- Un exemplu este George, 75 de ani. Dupa ce a ramas vaduv in urma cu cinci ani si-a inchiriat apartamentul din Salonic si s-a mutat la Sofia unde pensia sa lunara de 800 de euro ii permite sa "traiasca ca un rege". "Desigur exista unele dificultati cu procesul de adaptare si sa iti faci prieteni. Dar…

- In zilele de 18 si 19 octombrie 2018 s a desfasurat a 7 a editie a Forumului anual al Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii. Organizat la Sofia, Bulgaria, evenimentul a reprezentat o etapa marcanta pentru Centrul Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale…