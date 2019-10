Curs de 4,7967 lei/euro, estimat de analiștii financiar-bancari pentru următoarele 6 luni ​Analiștii financiar-bancari ai CFA România anticipeaza o depreciere a leului în urmatoarele 12 luni, comparativ cu nivelul actual, conform unui comunicat de presa al instituției.



&"Astfel valoarea medie a anticipațiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,7967, în timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este de 4,8471&", menționeaza sursa citata.



Rata anticipata a inflației pentru orizontul de 12 luni (octombrie 2020/octombrie 2019) a înregistrat o valoare medie de 3,82%.



