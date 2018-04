CURS BNR: Românii din străinătate nu au crescut valoarea leului de Paşte In anul 2008, euro de Paste (27 aprilie 2008) era 3,6055 lei, apoi a urcat la 4,2185 in zilele de Pasti din anul urmator (19 aprilie 2009). Dupa aceea, fiecare cotatie de Paste a avut cresteri usoare fata de perioadele similare din anii anteriori, euro evoluand totdeauna peste pragul de 4 lei. Anul trecut a fost consemnata, de Paste (16 aprilie 2017), prima cotatie de peste 4,5 lei. Apoi, in cursul anului 2017, euro a atins mai multe maxime istorice, culminand cu cotatia de 4,6551 lei in data de 21 noiembrie, pe fondul unor tensiuni politice, si a ramas la peste 4,6 lei din cauza deteriorarii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

