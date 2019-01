Stiri pe aceeasi tema

- CURS VALUTAR BNR, 21 ianuarie. Euro a inregistrat astazi o creștere in raport cu leul de 0,0106, ajungand la 4,7081 lei. CURS VALUTAR BNR, 21 ianuarie. Radu Soviani, analist economic, spune ca exista posibilitatea ca Euro sa ajunga intre 4,8 și 5 lei. CURS VALUTAR BNR, 21 ianuarie. Dolarul…

- Euro creste la 4,70 lei, fata de 4,69 lei, cursul atins vineri la cursul BNR (4,6975 lei/euro). Este a cincea sedinta consecutiva in care euro doboara un record istoric in fata monedei nationale si pentru prima data in istorie cand moneda europeana sparge pragul de 4,7 lei la cursul BNR. Euro a inceput…

- Jaf la o casa de schimb valutar din Timișoara, care aparține cunoscutului om de afaceri Jabri Tabrizi. Hoții au plecat azi-dimineața in jurul orei 5.00 cu suma de 150.000 de euro. Casa de schimb valutar care a fost jefuita se afla in Piața Victoriei din Timișoara. Se pare ca jefuitorii au cționat dupa…

- BNR Curs valutar 17 decembrie. Potrivit cursului valutar de astazi , leul apreciaza semnificativ fața de principalele monede. Cat scad astazi dolarul, lira sterlina și fracul elvețian, cu ca a crescut euro.

- CURS BNR, 12 decembrie 2018. Schimb valutar/ EURO a crescut astazi la 4.6605 lei. Leul a inregistrat o depreciere de 0,0077 lei. Dolarul american, creștere uriașa CURS BNR, 12 decembrie 2018. Schimb valutar/ Și DOLARUL SUA a crescut la 4.1120, inregistrand o creștere de 0,0247 lei. …

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru luni, 10 decembrie, un curs de 19 lei și 57 de bani pentru un euro, cu noua bani mai mult decat saptamana trecuta. Dolarul american s-a scumpit cu un ban si este de 17 lei si 19 bani.

- CHIȘINAU, 5 dec – Sputnik. Leul moldovenesc se apreciaza în raport cu moneda unica europeana. Banca Naționala a Moldovei a stabilit pentru mâine, 6 decembrie, o rata de schimb de 19.4431 de lei pentru un euro, cu șase bani mai puțin decât astazi. Dolarul american s-a…

- Leul moldovenesc se apreciaza fata de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru azi un curs de 19 lei si 55 de bani pentru un euro, cu trei bani mai putin decat ieri. Dolarul s-a scumpit cu doi bani și costa 17 lei si 4 bani.