- Cursul BNR al zilei, Cursul valutar, Cursul de schimb euro si dolar, arhiva curs valutar, evolutie valute, arhiva curs leu/euro, curs mediu anual, curs mediu lunar, curs mediu leu/euro anual, curs mediu leu/euro lunar, arhiva curs BNR.

- Banca Nationala a Rominiei, BNR, a cotat, luni, un euro la 4,7081 lei per unitate. Este o crestere cu 0,23% fata de ultima zi a saptaminii trecute. Dolarul american a crescut si el ajungand la 4,1377 lei per unitate. Fata de vineri este o crestere cu 0,45%.

- Cursul valutar leu/euro a scazut luni cu 0,02%, la 4,6771 lei, dupa trei zile de minimele istorice, arata datele afișate de Banca Naționala a Romaniei (BNR), conform Mediafax.Cursul valutar leu/euro a atins vineri 4,6782 lei, o creștere de 0,04% fața de joi, fiind a treia zi cu un nou minim…

- Cursul valutar leu-euro a urcat la cel mai ridicat nivel miercuri, 4,6722 lei, o creștere de 0,11%, fața de marți arata datele afișate de Banca Naționala a Romaniei (BNR).Cursul de schimb pentru euro a intrat pe o tendința de creștere din decembrie.De asemenea, cursul pentru dolar a crescut ...

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,6639 lei/euro, o crestere de 0,12% fata de pragul atins vineri. Totodata, aurul a crescut pana la cel mai ridicat nivel din ultimele sase luni. Luni, euro a crescut la 4,6639 lei. Dolarul american, cotat…

- CURS BNR, 12 decembrie 2018. Schimb valutar/ EURO a crescut astazi la 4.6605 lei. Leul a inregistrat o depreciere de 0,0077 lei. Dolarul american, creștere uriașa CURS BNR, 12 decembrie 2018. Schimb valutar/ Și DOLARUL SUA a crescut la 4.1120, inregistrand o creștere de 0,0247 lei. …

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,6566 lei/euro, in crestere fata de ultima sedinta a lunii noiembrie, de joi. Joi, euro a scazut la 4,6560 lei. In prima sedinta a lunii decembrie, dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin…