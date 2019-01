Stiri pe aceeasi tema

- Cursul de schimb al monedei nationale s-a oprit luni din perioada de crestere inregistrata in ultimele opt zile, stabilindu-se la 4,7628 lei/euro, cu, 0,04% mai putin decat maximul istoric atins vineri, de 4,7648 lei, arata datele afisate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Cursul de schimb leu/euro a atins marți un nou maxim istoric, de 4,7142 lei, ca urmare a unei creșteri de 0,13% fața de luni, arata datele afișate de Banca Naționala a României (BNR) Aceasta este a șasea zi de creștere consecutiva, continuând tendința de saptamâna trecuta.…

- Euro creste la 4,70 lei, fata de 4,69 lei, cursul atins vineri la cursul BNR (4,6975 lei/euro). Este a cincea sedinta consecutiva in care euro doboara un record istoric in fata monedei nationale si pentru prima data in istorie cand moneda europeana sparge pragul de 4,7 lei la cursul BNR. Euro a inceput…

- Cursul de schimb leu/euro a atins luni un nou maxim istoric, de 4,7081 lei, ca urmare a unei cresteri de 0,23% fata de vineri, arata datele afisate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Aceasta este a cincea zi de crestere consecutiva, continuand tendinta de saptamana trecuta.

- Cursul de schimb leu/euro a atins miercuri un nou minim istoric, de 4,6830 lei, ca urmare a unei creșteri de 0,02% fața de marți, arata datele afișate de Banca Naționala a Romaniei (BNR), conform Mediafax.De asemenea, cursul de schimb leu/euro a atins marți un nou minim istoric, de 4,6822…

- Cursul de schimb pentru euro a atins marți un nou minim, de 4,6822 lei, ca urmare a unei creșteri de 0,11% fața de luni, arata datele afișate de Banca Naționala a Romaniei (BNR).Cursul valutar leu/euro a scazut luni cu 0,02%, la 4,6771 lei, dupa trei zile de minime istorice. Cursul valutar leu/euro…

- Cursul valutar leu/euro a scazut luni cu 0,02%, la 4,6771 lei, dupa trei zile de minimele istorice, arata datele afișate de Banca Naționala a Romaniei (BNR), conform Mediafax.Cursul valutar leu/euro a atins vineri 4,6782 lei, o creștere de 0,04% fața de joi, fiind a treia zi cu un nou minim…

- Leul s-a apreciat vineri in fata euro, ajungand la cel mai scazut nivel din ultimele aproape 11 saptamani, reiese din datele afisate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Tendinta nu a fost diferita pentru restul cursurilor.