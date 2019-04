Stiri pe aceeasi tema

- Leul s-a depreciat, miercuri, in raport cu euro, cursul afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind de 4,7620 lei, mai mare cu 0,56 bani (+0,12%) fata de cotatia din sedinta anterioara, cand moneda unica europeana valora 4,7564 lei. Leul a pierdut teren si in raport cu dolarul american,…

- Leul s-a depreciat, marti, in raport cu euro, cursul afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind de 4,7564 lei, mai mare cu 0,39 bani (+0,08%) fata de cotatia din sedinta anterioara, cand moneda unica europeana valora 4,7525 lei. Leul a pierdut teren şi în raport cu dolarul american,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, vineri, un curs de 4,7410 lei pentru un euro, in scadere cu 0,38 bani (-0,08%) fata de cotatia de 4,7448 lei, stabilita in sedinta precedenta, potrivit agerpres.ro.Citește și: SURSE - Liviu Dragnea i-a pregatit intrebarea DECISIVA lui Tudorel Toader:…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, joi, un curs de 4,7448 lei pentru un euro, in scadere cu 0,25 de bani (-0,05%) fata de ziua precedenta, cand moneda unica europeana valora 4,7473 lei. Potrivit...

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, luni, un curs de 4,7594 lei pentru un euro, in scadere cu 0,25 de bani (-0,05%) fata de cotatia de vineri, cand moneda unica europeana valora 4,7619...

- Leul s-a depreciat, vineri, in raport cu euro, cursul afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind de 4,7517 lei, mai mult cu 1,69 bani (+0,36%) fata de cotatia din sedinta anterioara, cand moneda...

- Leul s-a depreciat semnificativ, marti, in raport cu principalele valute. Un euro, cotat la nivelul record de 4,7142 lei. Banca Nationala a Romaniei (BNR) ... The post Leul s-a depreciat semnificativ, marti, in raport cu principalele valute. Un euro, cotat la nivelul record de 4,7142 lei appeared first…

- Leul iși continua prabușirea și astazi! Moneda romaneasca inregistreaza noi scaderi in raport cu euro, dar și cu dolarul, lira și francul elvețian. Banca Naționala Romana a actualizat...