CURS BNR, 7 mai. EURO, valoare de tranzacționare CURS BNR, 7 mai. EURO, valoare de tranzacționare Euro a scazut astazi cu 0,0009. Valoarea unui europ a ajuns la 4,7552 lei. CURS BNR, 7 mai. EURO, valoare de tranzacționare Dupa o perioada de depreciere a leului in raport cu dolarul american, astazi, dolarul SUA a inregistrat o scadere cu 0,0158 lei, ajungand la 4.2482 lei. CURS BNR, 7 mai. EURO, valoare de tranzacționare Francul elvețian a ajuns la 4,1736, dupa o depreciere de 0,0034 in raport cu leul. CURS BNR, 7 mai. EURO, valoare de tranzacționare Lira Sterlina a crescut la 5,5688, deprecierea leului fiind de 0,0275. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

