CURS BNR 24 septembrie. Valori EURO, DOLAR SUA, LIRĂ, FRANC ELVEȚIAN CURS BNR 24 septembrie. Leul s-a apreciat fața de Euro cu 0,0006 lei. Un Euro are valoarea de 4,7485 lei. CURS BNR 24 septembrie. Dolarul SUA a scazut cu 0,0074 fața de Leu, ajungand la valoarea 4,3174 lei. CURS BNR 24 septembrie. Francul elvețian are astazi o valoare anunțata de BNR de 4,3174 lei, dupa o scadere cu 0,0074 lei fața de leu. CURS BNR 24 septembrie. Lira sterlina, in schimb, a crescut. 5,3850 este valoarea comunicata astazi a lirei sterline. A inregistrat o creștere in raport cu leul cu 0,0024 lei. CURS BNR 24 septembrie. Gramul de aur a scazut… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

