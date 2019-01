Stiri pe aceeasi tema

- Cursul de schimb leu/euro a atins marți un nou maxim istoric, de 4,7142 lei, ca urmare a unei creșteri de 0,13% fața de luni, arata datele afișate de Banca Naționala a României (BNR) Aceasta este a șasea zi de creștere consecutiva, continuând tendința de saptamâna trecuta.…

- Banca Nationala a Rominiei, BNR, a cotat, luni, un euro la 4,7081 lei per unitate. Este o crestere cu 0,23% fata de ultima zi a saptaminii trecute. Dolarul american a crescut si el ajungand la 4,1377 lei per unitate. Fata de vineri este o crestere cu 0,45%.

- CURS VALUTAR BNR, 21 ianuarie. Euro a inregistrat astazi o creștere in raport cu leul de 0,0106, ajungand la 4,7081 lei. CURS VALUTAR BNR, 21 ianuarie. Radu Soviani, analist economic, spune ca exista posibilitatea ca Euro sa ajunga intre 4,8 și 5 lei. CURS VALUTAR BNR, 21 ianuarie. Dolarul…

- Moneda unica a crescut miercuri la nivelul de 4,683 lei, o crestere de 0,02 , respectiv 0,0008 lei fata de nivelul inregistrat marti, informeaza Digi24.ro Dolarul a crescut si acesta semnificativ, la nivelul de 4,1063 lei, in crestere cu 0,22 fata de cotatia de marti, respectiv o majorare de 0,009 lei.…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,6639 lei/euro, o crestere de 0,12% fata de pragul atins vineri. Totodata, aurul a crescut pana la cel mai ridicat nivel din ultimele sase luni. Luni, euro a crescut la 4,6639 lei. Dolarul american, cotat…

- CURS BNR, 12 decembrie 2018. Schimb valutar/ EURO a crescut astazi la 4.6605 lei. Leul a inregistrat o depreciere de 0,0077 lei. Dolarul american, creștere uriașa CURS BNR, 12 decembrie 2018. Schimb valutar/ Și DOLARUL SUA a crescut la 4.1120, inregistrand o creștere de 0,0247 lei. …

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,6566 lei/euro, in crestere fata de ultima sedinta a lunii noiembrie, de joi. Joi, euro a scazut la 4,6560 lei. In prima sedinta a lunii decembrie, dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin…

- Cursul valutar pentru dolar, care in Romania este stabilit de banci prin paritate cu euro si calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR), a atins, miercuri, un nou maxim al ultimelor 16 luni: 4,1141 lei, o crestere de 0,15%, fata de nivelul luni.