- CURS BNR, 19 martie 2018. LEUL se DEPRECIAZA. Valoare EURO/DOLAR SUA/LIRA STERLINA LEUL s-a depreciat in fața EURO, cu 0.0004. Un EURO valoreaza 4.6650 RON. CURS BNR, 19 martie 2018. LEUL se DEPRECIAZA. Valoare EURO/DOLAR SUA/LIRA STERLINA Și-n raport cu DOLARUL AMERICAN s-a depreciat LEUL.…

- CURS BNR, 15 martie 2018. LEUL, curs de schimb cu EURO/ DOLAR SUA/ LIRA STERLINA și FRANC ELVEȚIAN EURO s-a depreciat. Astazi, LEUL inregistreaza, in raport cu moneda europeana, o apreciere de 0,0002. EURO = 4.6620 RON CURS BNR, 15 martie 2018. LEUL, curs de schimb cu EURO/ DOLAR SUA/ LIRA…

- Volumul cifrei de afaceri in comertul cu autovehicule si motociclete a scazut in luna ianuarie 2018 cu 21,5%, pe serie bruta, si cu 3,6% pe serie ajustata, comparativ cu luna precedenta, in special ca urmare a rezultatelor inregistrate in comercializarea autovehiculelor si in comertul cu piese si accesorii…

- CURS BNR, 14 martie 2018. Leul, RAPORT cu EURO - DOLAR - LIRA - FRANC ELVEȚIAN. Cursul Bancii Naționale a Romaniei (BNR) a comunicat cursul de schimb valutar din 14 martie 2018, valabil pentru tranzacțiile din 15 martie 2018. CURS BNR, 13 martie 2018. Leul, RAPORT cu EURO - DOLAR - LIRA -…

- V. S. Direcția de Sanatate Publica Prahova a dat ieri vești bune in ceea ce privește incidența cazurilor nou aparute de infecții respiratorii, gripa și rujeola. Conform DSP Prahova, in perioada 5-11 martie, in județ s-au inregistrat 5597 de cazuri de infecții acute ale cailor respiratorii superioare,…

- CURS BNR, 12 martie 2018. Leul, RAPORT cu EURO - DOLAR - LIRA - FRANC ELVEȚIAN. EURO a crescut la 4.6616. LEUL s-a depreciat in fața EURO cu 0.0046. CURS BNR, 12 martie 2018. Leul, RAPORT cu EURO - DOLAR - LIRA - FRANC ELVEȚIAN. In raport cu DOLARUL AMERICAN, LEUL s-a apreciat. Valoarea unui…

- CURS BNR, 9 martie 2018, valabil sambata, duminica, luni. LEUL, raport cu EURO/DOLAR/FRANC/LIRA LEUL s-a depreciat in raport cu DOLARUL AMERICAN, FRANCUL ELVEȚIAN și LIRA STERLINA. LEUL s-a apreciat in raport cu EURO cu 0.0022 lei. 1 EURO are valoarea de 4.6570 lei. CURS BNR, 9 martie…

- CURS BNR, 8 martie 2018. Leul, RAPORT cu EURO - DOLAR - LIRA - FRANC ELVEȚIAN EURO a scazut la 4.6592. LEUL s-a apreciat in fața EURO cu 0.0005. CURS BNR, 8 martie 2018. Leul, RAPORT cu EURO - DOLAR - LIRA - FRANC ELVEȚIAN In raport cu DOLARUL AMERICAN, LEUL s-a depreciat. Valoarea unui DOLAR…

- CURS BNR, 7 martie 2018. FRANCUL a picat sub 4 lei! LEUL, raport cu EURO, DOLAR SUA, LIRA EURO a crescut cu 0.0001. LEUL s-a depreciat in fața EURO cu aceasta valoare de 0.0001. Un EURO a ajuns la 4.6597 lei. CURS BNR, 7 martie 2018. FRANCUL a picat sub 4 lei! LEUL, raport cu EURO, DOLAR…

- CURS BNR, 6 martie 2018. LEUL s-a apreciat in fața EURO, cu 0.0002. 1 EURO = 4.6596 RON. CURS BNR, 6 martie 2018. DOLARUL SUA este in continua depreciere. LEUL s-a apreciat in comparație cu DOLARUL AMERICAN cu 0.0084. 1 DOLAR SUA = 3.7745 RON. CURS BNR, 6 martie 2018. In ceea ce privește…

- CURS BNR, 5 martie 2018 Cursul BNR afișat astazi arata ca LEUL se depreciaza in fața EURO cu 0,0008, EURO crește fața de cursul comunicat in 2 martie 2018 cu 0,0008 bani, la 4,6598. CURS BNR, 5 martie 2018 In comparație cu DOLARUL AMERICAN, LEUL s-a apreciat cu 0,0088. Dolarul SUA este cotat…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, marti, un curs de 4,6564 lei pentru un euro, in scadere cu 0,49 bani (-0,11%) fata de cel din sedinta anterioara, de 4,6613 lei. In schimb, leul s-a depreciat in raport cu dolarul american, cursul anuntat fiind de 3,7782 lei/dolar, mai mult cu 0,49 de bani…

- Numarul catalanilor care sunt favorabili independentei de Spania a scazut semnificativ, conform unui sondaj publicat vineri si citat de dpa. Sondajul, realizat de Centrul pentru studierea opiniei publice, institutie a guvernului catalan, arata ca procentul sustinatorilor independentei a scazut cu…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, joi, un curs de 4,6539 lei pentru un euro, in scadere cu 0,67 de bani (-0,14%) fata de cotatia de 4,6606 lei, din ziua anterioara. Pe de altă parte, dolarul american a continuat să câştige teren în raport cu moneda naţională,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, marti, o cotatie de 4,6623 lei pentru un euro, in crestere cu 0,14 bani (0,03%) fata de cursul de 4,6609 lei, anuntat in sedinta anterioara. Şi dolarul american a câştigat teren în raport cu moneda naţională, până…

- Klaus Iohannis a anunțat ca, in zilele urmatoare, va avea o intalnire cu ministrul Justiției, Tudorel Toader. El nu exclude o intalnire și cu șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, și o posibil intalnire in trei.”De fiecare data cand apare o problema publica m-am implicat cum am crezut de cuviința.…

- Coruptia raportata a scazut anul trecut in Ministerul Afacerilor Interne Comisarul-sef Octavian Melintescu. Foto: mai-dga.ro/despre-noi/conducere. Numarul incidentelor de coruptie în care au fost implicati angajati ai Ministerului Afacerilor Interne a înregistrat…

- Conpet Ploiesti (COTE), transportator national de titei prin conducte si cai ferate, a raportat anul trecut afaceri de 376,66 milioane lei, in scadere cu 1,3% comparativ cu 2016, iar profitul net a crescut cu 3%, la 73,66 milioane lei, potrivit raportului fianciar preliminar. Veniturile…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,6534 lei/euro, in scadere cu 0,06% fata de nivelul atins vineri, in linie cu tendinta regionala. Vineri, euro a crescut la 4,6561, dupa ce a scazut joi la 4,6533 lei. Luni, leul s-a apreciat in raport cu…

- Consumul national de energie electrica a consemnat anul trecut o scadere usoara, de 0,4%, ajungand la 54,62 miliarde kWh, in conditiile in care iluminatul public a consemnat o scadere de 7%, iar consumul populatiei s-a redus cu 5,1%, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica (INS).…

- O noua prabusire a bursei din New York: Indicele Dow Jones a scazut cu 4,15% Bursa de pe Wall Street s-a incheiat din nou in scadere, iar indicele bursier Dow Jones a inregistrat, joi, o scadere de peste 1.000 de puncte, coborand cu 4,15% din valoarea initiala, informeaza site-ul agentiei Associated…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat marti un curs de referinta de 4,6423 lei/euro, in crestere cu 0,16% fata de nivelul atins luni, in contrast cu tendinta regionala, transmite News.ro . Luni, euro a scazut la 4,6347 lei, dupa ce vineri a scazut la 4,6526 lei. Marti, leul s-a depreciat in raport…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, marti, o cotatie de 4,6423 lei pentru un euro, in crestere cu 0,76 bani (0,16%) fata de cursul de 4,6347 lei, anuntat in sedinta anterioara. Si dolarul american a castigat teren in raport cu moneda nationala pana la valoarea de 3,7433 lei, cu…

- Indicele bursei americane Dow Jones a scazut cu 4,6% (1.175 de puncte), inchizand sesiunea de luni la nivelul de 24.345,75 de puncte. Aceasta este cea mai mare scadere inregistrata de Dow Jones din septembrie 2008, cand valoarea indicelui pierduse 777,8 puncte dupa respingerea unui plan de asistenta…

- Conform statisticilor Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ), Brasovul devine un oras mai sigur de la an la an. Bilanțul IPJ Brasov pentru anul 2017 arata ca fața de anul 2016, infracționalitatea a scazut cu aproape 5%. Totul, in condițiile in care deficitul de personal al instituției este de aproape…

- Bitcon, cea mai mare cripto-moneda, a scazut cu 9% joi, acesta fiind cel mai scazut nivel al valorii sale din noiembrie 2017 pana in prezent. Scaderea a fost inregistrata dupa ce Facebook a interzis advertorialele platite in monede virtuale.

- La 31 ianuarie 2018, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 33,49 miliarde euro, cu 4 milioane de euro mai mult decat avea la finele anului, au transmis joi reprezentantii Bancii Centrale. Rezerva de aur s-a mentinut la 103,7 tone. In conditiile evolutiilor preturilor…

- Indicele BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, a inchis in scadere cu 0,67%, indicele BET-FI al SIF-urilor inregistra, la inchidere, o depreciere de 1,39%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic si al utilitatilor, a coborat cu 1%. Indicele…

- Euro, francul elvetian si lira sterlina au scazut luni, fata de leu, la cotatia de referinta a Bancii Nationale a Romaniei (BNR), in timp ce dolarul a crescut. Euro a coborat cu 1,18 bani, pana la 4,6540 lei. Dolarul a urcat cu 0,36 bani, pana la 3,7472 lei. Saptamana trecuta, bancnota verde a scazut…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat luni un curs de referinta de 4,6540 lei/euro, in scadere cu 0,25% fata de nivelul atins vineri, in contrast cu tendinta regionala, transmite News.ro . Vineri, euro a scazut la 4,6658 lei/euro, dupa ce a coborat joi la 4,6665 lei. Luni, leul s-a apreciat in…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, joi, un curs de 4,6665 lei pentru un euro, in scadere cu 0,14 bani (0,03%) fata de cotatia de 4,6679 lei anuntata in sedinta precedenta. De asemenea, leul a castigat 5,21 bani (1,37%) in raport cu dolarul american, pana la un curs de 3,7595 lei, comparativ…

- La intrebarea „Ce parere aveti despre urmatoarele personalitati politice...?", cei intervievati i-au apreciat cel mai mult pe Klaus Iohannis - 48- (in stagnare fata de sondajul CURS din noiembrie 2017), Gabriela Firea - 46- (in scadere cu doua procente), Calin Popescu Tariceanu - 38- (in stagnare),…

- Moneda nationala se depreciaza, marti, pe piata interbancara, cu 0,48% în raport cu euro, la 4,6573 lei pentru moneda europeana, iar valoarea cea mai mare la care a fost tranzactionata a fost de 4,6605 lei/euro. În ceea ce priveste dolarul american, leul a pierdut 0,74%, la…

- Numarul pomilor de Craciun taiați ilegal a scazut puternic anul trecut, in urma intensificarii controalelor efectuate in ultimele doua luni ale anului de personalul Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva, cu sprijinul polițiștilor și angajaților Garzii Forestiere. Astfel, in perioada 15 noiembrie –…

- Leul incepe saptamana pe apreciere fața de principalele valute, cursul anunțat de BNR pentru un euro ajungand la 4,6256 lei, in scadere cu 0,26% comparativ cu ședința de vineri. Banca Naţională a României (BNR) a afişat, luni, un curs de 4,6256 lei pentru un euro, în scădere…

- Leul incepe saptamana pe apreciere fața de principalele valute, cursul anunțat de BNR pentru un euro ajungand la 4,6256 lei, in scadere cu 0,26% comparativ cu ședința de vineri. Leul a crescut, totdată, și în raport cu dolarul, moneda americană fiind cotată luni la 3,7686 lei,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, vineri, un curs de 4,6377 lei pentru un euro, in crestere cu 0,03 bani (+0,01%), in comparatie cu valoarea de 4,6374 lei anuntata anterior. Pe de altă parte, leul a câştigat teren în raport cu dolarul american, până la valoarea…

- ♦ Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a redus in partea a doua a lui 2017 presiunea pe contribuabili, activitatea antifrauda fiscala fiind sensibil mai redusa decat in anul precedent. In T3 2017, comparativ cu T3 2016, numarul de controale efectuate de agentie s-a redus…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, miercuri, un curs de 4,6434 lei pentru un euro, in scadere cu 1,37 de bani (-0,29%) fata de cotatia de 4,6571 lei anuntata in sedinta anterioara. Potrivit BNR, leul a castigat teren si in raport cu dolarul american, pana la valoarea de 3,8700 lei, cu 3,39 bani…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, miercuri, un curs de 4,6412 lei pentru un euro, in scadere cu 1,85 bani (-0,40%) fata de 4,6597 lei/euro in sedinta precedenta, vineri inregistrandu-se cea mai slaba cotatie a monedei nationale. De asemenea, leul a castigat 3,12 bani (-0,80%) in raport…

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor, inregistrata in luna noiembrie 2017, se cifreaza la 5,46 miliarde de lei, in scadere cu 0,84% fata de suma raportata in octombrie 2017, iar restantele la creditele in valuta au coborat cu 9,47%, la 6,25 miliarde de lei (echivalent),…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, miercuri, un curs de 4,6276 lei pentru un euro, in crestere cu 0,66 bani (+0,14%) fata de cotatia de 4,6210 lei anuntata in sedinta din ziua precedenta. Pe de alta parte, leul a castigat 0,64 bani (0,16%) in raport cu dolarul american, pana la…