- Euro continua sa creasca, joi, in timp ce dolarul a inregistrat o scadere serioasa. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,6598 de lei/unitate, in crestere cu 0,06% fata de sedinta de miercuri. Dolarul american a scazut, fiind cotat de BNR la 4,0610 de lei/unitate,…

- Aurul a urcat la cel mai mare nivel din ultimele cinci luni si jumatate, iar lira sterlina a scazut la cel mai slab nivel din ultimele trei luni. Pe piețele internaționale, lira sterlină a ajuns luni la cel mai scăzut nivel faţă de dolar din ultimele 18 luni, pe fondul…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,6480 lei/euro, in scadere cu 0,16% fata de nivelul atins joi, cel mai slab nivel pentru euro din septembrie pana in prezent. Joi, euro a crescut la 4,6556 lei. Vineri, euro a scazut la 4,6480 lei, cel mai…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,6566 lei/euro, in crestere fata de ultima sedinta a lunii noiembrie, de joi. Joi, euro a scazut la 4,6560 lei. In prima sedinta a lunii decembrie, dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat luni un curs de referinta de 4,6650 lei/euro, in urcare cu 0,02% fata de nivelul atins vineri, scrie news.ro.Vineri, euro a crescut la 4,6639 lei. Luni, dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar,…

- Robor la trei luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei. Miercuri, indicele a stagnat la 3,19% pentru a doua zi consecutiv. Totodata, indicele Robor la sase luni a stagnat joi la 3,44%. Miercuri, acesta a crescut de la 3,43% la…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat joi un curs de referinta de 4,6635 lei/euro, in urcare cu 0,10% fata de nivelul atins miercuri.Miercuri, euro a scazut la 4,6590 lei, scrie News.ro. Joi, dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat luni un curs de referinta de 4,6671 lei/euro, in urcare usoara fata de nivelul atins vineri. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a scazut de la 4,0761 lei la 4,0557 lei. Cursul francului elvetian a scazut…