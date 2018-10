Stiri pe aceeasi tema

- Euro creste si revine peste pragul de 4,66 lei dupa ce vineri a atins minimul lunii octombrie in fata leului, potrivit economica.net. Bancile comerciale au anuntat pe 12 octombrie cursuri de schimb pentru euro, la vanzare, intre 4,68 lei si 4,74 lei. Dolarul creste la 4,03 lei, fata de 4,02 lei, cursul…

- Azi, joi, 11 octombrie, euro ramane la 4,66 lei, aproape de cursul de ieri anuntat de BNR. La cursul de referinta anuntat de BNR, leul s-a apreciat nesemnificativ in fata euro. Bancile comerciale au anuntat pe 10 octombrie cursuri de schimb pentru euro, la vanzare, intre 4,68 lei si 4,74 lei. Citește…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a stagnat joi la valoarea de miercuri, 3,17%, urmat de indicii la 6 și 9 luni, in timp ce indicele la 12 luni a crescut ușor, arata datele transmise de BNR. Indicele ROBOR stagneaza joi…

- Curs valutar BNR 9 octombrie 2018. Banca Naționala a Romaniei a anunțat cursul valutar de marți. Potrivit cursului de schimb valutar al BNR, euro scade la 4.6668 Lei, iar dolarul a crescut la 4.0705 lei. Curs valutar BNR 9 octombrie 2018. Dolarul a crescut la 4.0705 lei. Indicele ROBOR la 3 luni,…

- Euro creste la 4,66 lei,fata de 4,65 lei, cursul anuntat ieri de BNR si atinge cel mai ridicat nivel in fata leului din 13 august 2018 (curs BNR 13.08.2018 - 4,6607 lei/euro). Moneda europeana a atins pe 4 septembrie (4,6321 lei/euro) un minim in fata monedei nationale din 6 august 2018 cand BNR a anuntat…

- Euro incepe ziua la 4,65 lei, aproape de cursul BNR de vineri cand moneda europeana a atins cea mai mare valoare in fata leului din 17 iulie 2018. Dolarul creste puternic. Euro ramane la 4,65 lei, aproape de cursul anuntat vineri de BNR cand moneda europeana a atins cea mai ridicata valoare din 17 iulie…

- Euro creste la 4,66 lei, fata de 4,65 lei, cursul anuntat vineri de BNR. Moneda europeana a atins cea mai ridicata valoare din 11 iulie 2018. Pe 3 august, leul a atins cea mai ridicata valoare in fata monedei europene din noiembrie 2017 pana in prezent - 4,6206 lei/euro. Euro a atins cea mai ridicata…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a stagnat vineri la valoarea de 3,30%, la fel ca si Robor la 6 luni care a ramas la 3,44%, nivelul de joi. Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul…