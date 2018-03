Stiri pe aceeasi tema

- CURS BNR, 15 martie 2018. LEUL, curs de schimb cu EURO/ DOLAR SUA/ LIRA STERLINA și FRANC ELVEȚIAN EURO s-a depreciat. Astazi, LEUL inregistreaza, in raport cu moneda europeana, o apreciere de 0,0002. EURO = 4.6620 RON CURS BNR, 15 martie 2018. LEUL, curs de schimb cu EURO/ DOLAR SUA/ LIRA…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat miercuri un curs de referinta de 4,6622 lei/euro, in crestere cu 0,03% fata de nivelul atins marti, in contextul in care alte monede din regiune s-au apreciat in raport cu euro. Marti, euro a scazut la 4,6607 lei, titreaza News.ro. Miercuri, leul s-a depreciat…

- CURS BNR, 14 martie 2018. Leul, RAPORT cu EURO - DOLAR - LIRA - FRANC ELVEȚIAN. Cursul Bancii Naționale a Romaniei (BNR) a comunicat cursul de schimb valutar din 14 martie 2018, valabil pentru tranzacțiile din 15 martie 2018. CURS BNR, 13 martie 2018. Leul, RAPORT cu EURO - DOLAR - LIRA -…

- CURS BNR, 12 martie 2018. Leul, RAPORT cu EURO - DOLAR - LIRA - FRANC ELVEȚIAN. EURO a crescut la 4.6616. LEUL s-a depreciat in fața EURO cu 0.0046. CURS BNR, 12 martie 2018. Leul, RAPORT cu EURO - DOLAR - LIRA - FRANC ELVEȚIAN. In raport cu DOLARUL AMERICAN, LEUL s-a apreciat. Valoarea unui…

- CURS BNR, 9 martie 2018, valabil sambata, duminica, luni. LEUL, raport cu EURO/DOLAR/FRANC/LIRA LEUL s-a depreciat in raport cu DOLARUL AMERICAN, FRANCUL ELVEȚIAN și LIRA STERLINA. LEUL s-a apreciat in raport cu EURO cu 0.0022 lei. 1 EURO are valoarea de 4.6570 lei. CURS BNR, 9 martie…

- Cursul oficial de schimb valutar ramane neschimbat astazi in conditiile in care multe dintre bancile comerciale si institutiile de stat au zi libera.Astfel, valoarea unui euro, stabilita de Banca Nationala, este de 20 de lei si 70 de bani. Dolarul costa 16 lei și 69 de bani.

- CURS BNR, 8 martie 2018. Leul, RAPORT cu EURO - DOLAR - LIRA - FRANC ELVEȚIAN EURO a scazut la 4.6592. LEUL s-a apreciat in fața EURO cu 0.0005. CURS BNR, 8 martie 2018. Leul, RAPORT cu EURO - DOLAR - LIRA - FRANC ELVEȚIAN In raport cu DOLARUL AMERICAN, LEUL s-a depreciat. Valoarea unui DOLAR…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat miercuri un curs de referinta de 4,6597 lei/euro, in crestere fata de nivelul atins marti, in linie cu tendinta regionala. Marti, euro a scazut la 4,6596, iar luni a crescut la 4,6598 lei. Miercuri, leul s-a depreciat in raport cu euro, in…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, miercuri, un curs de 4,6597 lei pentru un euro, in crestere cu 0,01 bani fata de cel din sedinta anterioara, cand moneda unica valora 4,6596 lei. În acelaşi timp, leul s-a apreciat în raport cu dolarul american, cursul anunţat fiind de…

- CURS BNR, 7 martie 2018. FRANCUL a picat sub 4 lei! LEUL, raport cu EURO, DOLAR SUA, LIRA EURO a crescut cu 0.0001. LEUL s-a depreciat in fața EURO cu aceasta valoare de 0.0001. Un EURO a ajuns la 4.6597 lei. CURS BNR, 7 martie 2018. FRANCUL a picat sub 4 lei! LEUL, raport cu EURO, DOLAR…

- CURS BNR, 6 martie 2018. LEUL s-a apreciat in fața EURO, cu 0.0002. 1 EURO = 4.6596 RON. CURS BNR, 6 martie 2018. DOLARUL SUA este in continua depreciere. LEUL s-a apreciat in comparație cu DOLARUL AMERICAN cu 0.0084. 1 DOLAR SUA = 3.7745 RON. CURS BNR, 6 martie 2018. In ceea ce privește…

- CURS BNR, 5 martie 2018 Cursul BNR afișat astazi arata ca LEUL se depreciaza in fața EURO cu 0,0008, EURO crește fața de cursul comunicat in 2 martie 2018 cu 0,0008 bani, la 4,6598. CURS BNR, 5 martie 2018 In comparație cu DOLARUL AMERICAN, LEUL s-a apreciat cu 0,0088. Dolarul SUA este cotat…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6590 lei/euro, in crestere cu 0,02- fata de nivelul atins joi, in linie cu tendinta regionala. Vineri, leul s-a depreciat in raport cu euro, in linie cu tendinta regionala. Alte monede din regiune, precum zlotul polonez si forintul…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6590 lei/euro, in crestere cu 0,02% fata de nivelul atins joi, in linie cu tendinta regionala.Joi, euro a scazut la 4,6581 lei, iar miercuri a crescut la 4,6625 lei. Vineri, leul s-a depreciat in raport cu euro,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6590 lei/euro, in crestere cu 0,02% fata de nivelul atins joi, in linie cu tendinta regionala, transmite News.ro . Joi, euro a scazut la 4,6581 lei, iar miercuri a crescut la 4,6625 lei. Vineri, leul s-a depreciat in raport…

- Cursul de schimb afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in data de 28 februarie 2018.Dolarul australian AUD 2,9765 Leva bulgareasca BGN 2,3839Dolarul canadian CAD 2,9873Francul elvetian CHF 4,0471Coroana ceha CZK 0,1834Coroana daneza DKK 0,6261Lira…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat luni un curs de referinta de 4,6613 lei/euro, in crestere cu 0,13% fata de nivelul atins vineri, in linie cu tendinta regionala. Vineri, euro a scazut la 4,6552 lei, iar joi a scazut la 4,6539 lei, titreaza News.ro. Luni, leul s-a depreciat in raport cu euro,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, vineri, un curs de 4,6552 lei pentru un euro, in crestere cu 0,13 bani (+0,03%) fata de anuntul din sedinta anterioara, cand moneda unica valora 4,6539 lei.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6552 lei/euro, in crestere cu 0,03% fata de nivelul atins joi, in contrast cu tendinta regionala.Joi, euro a scazut la 4,6539 lei, dupa ce, miercuri, a scazut la 4,6606 lei. Vineri, leul s-a depreciat in raport…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6552 lei/euro, in crestere cu 0,03% fata de nivelul atins joi, in contrast cu tendinta regionala. Joi, euro a scazut la 4,6539 lei, dupa ce, miercuri, a scazut la 4,6606 lei, titreaza News.ro. Vineri, leul s-a depreciat in raport…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat marti un curs de referinta de 4,6623 lei/euro, in crestere cu 0,03% fata de nivelul atins luni, in linie cu tendinta regionala.Luni, euro a crescut la 4,6609 lei, iar vineri a scazut la 4,6595 lei. Marti, leul s-a depreciat in raport cu euro,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat luni un curs de referinta de 4,6609 lei/euro, in crestere cu 0,03- fata de nivelul atins vineri, in contrast cu tendinta regionala. Luni, leul s-a depreciat in raport cu euro, in contrast cu tendinta regionala. Alte monede din regiune, precum zlotul polonez,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, luni, un curs de 4,6609 lei pentru un euro, in crestere cu 0,14 bani (+0,03%) fata de cotatia anterioara, cand moneda unica europeana valora 4,6595 de lei. Euro a atins maximul istoric absolut față de leu în 23 ianuarie, când moneda europeană…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat miercuri un curs de referinta de 4,6588 lei/euro, in crestere cu 0,03% fata de nivelul atins marti, in linie cu tendinta regionala, transmite News.ro . Marti, euro a crescut la 4,6572 lei, dupa ce luni a scazut la 4,6534 lei. Miercuri, leul s-a depreciat in…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat miercuri un curs de referinta de 4,6588 lei/euro, in crestere cu 0,03% fata de nivelul atins marti, in linie cu tendinta regionala.Marti, euro a crescut la 4,6572 lei, dupa ce luni a scazut la 4,6534 lei. Miercuri, leul s-a depreciat in raport…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,6561 lei/euro, in crestere cu 0,06% fata de nivelul atins joi, in contrast cu tendinta regionala. BNR a revizuit vineri in crestere, de la 3,2% la 3,5%, prognoza privind inflatia pentru finalul acestui an si a estimat…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6561 lei/euro, in crestere cu 0,06% fata de nivelul atins joi, in contrast cu tendinta regionala. BNR a revizuit vineri in crestere, de la 3,2% la 3,5%, prognoza privind inflatia pentru finalul acestui an si a estimat un nivel…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, marti, o cotatie de 4,6423 lei pentru un euro, in crestere cu 0,76 bani (0,16%) fata de cursul de 4,6347 lei, anuntat in sedinta anterioara. Si dolarul american a castigat teren in raport cu moneda nationala pana la valoarea de 3,7433 lei, cu…

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat, marți, un curs in creștere atat pentru moneda europeana, cat și pentru dolarul american, comparativ cu ședința de luni. Banca Națională a României a anunțat un curs de 4,6423 lei/euro, în creștere cu 0,16% față de ziua precedentă,…

- Moneda nationala a inchis prima luna din 2018 pe depreciere in fata francului elvetian, in timp ce in raport cu dolarul american s-a apreciat. Cotatia leu/euro a ajuns la finele lunii ianuarie la un nivel comparabil cu cel de la sfarsitul anului trecut, dupa ce pe parcursul primei luni din…

- In prima zi a lunii februarie, Banca Nationala a Romaniei anunta un curs in scadere cu 0,07% pentru euro, cotat astazi la 4,6551 lei, fata de miercuri, cand a fost cotat la 4,6582 lei. La fel ca miercuri, dolarul american continua sa se aprecieze, ajungand joi la 3,7443 lei/unitate.…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, joi, un curs de 4,6551 lei pentru un euro, in scadere cu 0,31 bani (-0,07%) comparativ cu cotatia anterioara, cand moneda unica europeana valora 4,6582 lei. Totodata, leul s-a depreciat cu 0,01 bani in raport cu dolarul american, pana la un curs de…

- Potrivit cursului valutar anuntat marti de Banca Nationala a Romaniei, un euro este cotat la 4.6474 lei, in scadere fata de ziua de luni, cand moneda era cotata la 4.6540 lei. Si dolarul scade fata de ziua de ieri, ajungand de la 3.7472 lei la 3.7416. Francul elvetian se apreciaza…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6658 lei/euro, in scadere cu 0,02% fata de nivelul atins joi, in contrast cu tendinta regionala.Joi, euro a scazut la 4,6665 lei, dupa ce atinsese un nou record marti - 4,6679 lei. Vineri, leul s-a apreciat…

- Euro creste la 4,66 lei, fata de 4,65 lei, cursul anuntat ieri de BNR. Moneda europeana a inregistrat cea mai ridicata valoare in fata leului: 4,6614 lei/euro. Precedentul record a fost atins pe 16 ianuarie: 4,6599 lei/euro. Bancile comerciale au anuntat pe 19 ianuarie cursuri de schimb pentru euro,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat joi un curs de referinta de 4,6514 lei/euro, in scadere cu 0,13% fata de nivelul atins miercuri, in contrast cu tendinta regionala.Miercuri, euro a scazut la nivelul de 4,6573 lei, pe fondul reducerii tensiunilor politice. Joi, leul s-a apreciat…

- Moneda nationala se depreciaza, marti, pe piata interbancara, cu 0,48% în raport cu euro, la 4,6573 lei pentru moneda europeana, iar valoarea cea mai mare la care a fost tranzactionata a fost de 4,6605 lei/euro. În ceea ce priveste dolarul american, leul a pierdut 0,74%, la…

- Moneda nationala se depreciaza, marti, pe piata interbancara, cu 0,48% in raport cu euro, la 4,6573 lei pentru moneda europeana, iar valoarea cea mai mare la care a fost tranzactionata a fost de 4,6605 lei/euro. In ceea ce priveste dolarul american, leul a pierdut 0,74%, la 3,8039 lei.…

- Leul incepe saptamana pe apreciere fața de principalele valute, cursul anunțat de BNR pentru un euro ajungand la 4,6256 lei, in scadere cu 0,26% comparativ cu ședința de vineri. Banca Naţională a României (BNR) a afişat, luni, un curs de 4,6256 lei pentru un euro, în scădere…

- Leul incepe saptamana pe apreciere fața de principalele valute, cursul anunțat de BNR pentru un euro ajungand la 4,6256 lei, in scadere cu 0,26% comparativ cu ședința de vineri. Banca Naţională a României (BNR) a afişat, luni, un curs de 4,6256 lei pentru un euro, în scădere…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, vineri, un curs de 4,6377 lei pentru un euro, in crestere cu 0,03 bani (+0,01%), in comparatie cu valoarea de 4,6374 lei anuntata anterior. Pe de altă parte, leul a câştigat teren în raport cu dolarul american, până la valoarea…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat miercuri un curs de referinta de 4,6434 lei/euro, in scadere cu 0,29% fata de nivelul atins marti, in contrast cu tendinta regionala. Marti, euro a crescut la nivelul de 4,6571 lei. Miercuri, leul s-a apreciat in raport cu euro, in contrast…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, miercuri, un curs de 4,6434 lei pentru un euro, in scadere cu 1,37 de bani (-0,29%) fata de cotatia de 4,6571 lei anuntata in sedinta anterioara. Potrivit BNR, leul a castigat teren si in raport cu dolarul american, pana la valoarea de 3,8700…

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat, marți, un curs de 4,6571 lei/euro, in creștere cu 0,48% fața de ședința precedenta și foarte aproape de maximul mistoric de la sfarșitul anului trecut. În ultima ședință din 2017, BNR a anunțat un curs de 4,6597 lei/euro, cel mai mare curs…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat marti un curs de referinta de 4,6571 lei/euro, in crestere cu 0,48% fata de nivelul atins luni, in linie cu tendinta regionala. BNR a marit luni dobanda de referinta de la 1,75% la 2%.Luni, euro a scazut la nivelul de 4,6348 lei. Marti, leu…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat miercuri un curs de referinta de 4,6412 lei/euro, in scadere cu 0,4% fata de nivelul record atins vineri, in contrast cu tendinta regionala. Vineri, euro a ajuns la un nivel record, de 4,6597 lei, titreaza News.ro. Miercuri, leu s-a apreciat semnificativ in…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat miercuri un curs de referinta de 4,6412 lei/euro, in scadere cu 0,4% fata de nivelul record atins vineri, in contrast cu tendinta regionala.Vineri, euro a ajuns la un nivel record, de 4,6597 lei. Miercuri, leu s-a apreciat semnificativ in raport…

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat un curs de 4,6412 lei/euro, in prima sedința din 2018, in scadere cu 0,40% fața de finalul anului, cand moneda naționala a atins cel mai scazut nivel din istorie fața de euro. Pe 29 decembrie 2017, BNR a anunțat un curs de 4,6597 lei/euro, cel mai mare curs…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, joi, o cotatie valutara de 4,6363 lei pentru un euro, in crestere cu 0,87 de bani (+0,19%) fata de cursul de 4,6276 lei/euro anuntat in sedinta din ziua precedenta. Pe de alta parte, moneda nationala a castigat 0,15 bani (-0,04%) in raport cu…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, miercuri, un curs de 4,6276 lei pentru un euro, in crestere cu 0,66 bani (+0,14%) fata de cotatia de 4,6210 lei anuntata in sedinta din ziua precedenta. Pe de alta parte, leul a castigat 0,64 bani (0,16%) in raport cu dolarul american, pana la…