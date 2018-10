Curs BNR 12 octombrie 2018. Euro a inceput ziua la 4,66 lei, aproape de cursul anuntat joi (11 octombrie) de BNR , atunci cand a fost a opta sedinta consecutiva cu moneda europeana la acest nivel. Curs BNR 12 octombrie 2018. Euro a ramas la 4,66 lei, aproape de cursul anuntat ieri de Banca Nationala. Moneda europeana a atins […] The post Curs BNR 12 octombrie 2018. Euro stagneaza appeared first on Cancan.ro .