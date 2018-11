CURS BNR, 12 noiembrie. Dolarul, nivel record

CURS BNR, 12 noiembrie. Dolarul a ajuns astazi sa fie cotat la 4,1342 lei, in creștere cu 0,0279. Dolarul a fost in continua creștere in ultimele zile. Este cel mai ridicat nivel al ultimului an și jumatate.

CURS BNR, 12 noiembrie. Euro a scazut la 4,6586 lei.

CURS BNR, 12 noiembrie. Francul elvețian este, de asemenea, in creștere, fiind cotat la nivelul de 4,0964 lei.

CURS BNR, 12 noiembrie. Lira sterlina se afla la 5,3120.

CURS BNR, 12 noiembrie. Cotațiile sunt valabile pentru toate tranzacțiile de maine, 13 noiembrie.