- Curs BNR 6 septembrie 2018. Euro a inceput ziua la 4,63 lei, aproape de nivelul de ieri, cand a fost 4,62. In schimb, dolarul a scazut. Curs BNR 6 septembrie 2018. Dolarul a scazut la 3,98 lei, fata de 4,00 lei, cursul anuntat ieri de BNR. Moneda Europeana a ajuns la 4,63 lei. Ieri, Banca Naționala…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut marți la nivelul de 3,21%, de la valoarea de 3,22% luni, informeaza Banca Nationala a Romaniei (BNR). Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare…

- Principalii indici ROBOR au scazut vineri. Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut la 3,22% de la 3,24% vineri, potrivit datelor afișate de Banca Nationala a Romaniei – BNR. In plus, indicele ROBOR la 6 luni, utilizat…

- Curs BNR, 16 august 2018. Euro a scazut ușor, in timp ce dolarul și francul elvețian au crescut. Euro a ajuns 4.6586 lei. Bancile comerciale au anuntat pe 16 august cursuri de schimb pentru euro, la vanzare, intre 4,68 lei si 4,73 lei. Banca Naționala a Romaniei a anunțat cursul valutar de joi, 16 august…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a stagnat vineri la valoarea de 3,30%, la fel ca si Robor la 6 luni care a ramas la 3,44%, nivelul de joi. Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul…

- Indicele ROBOR la 1 luna a scazut vineri (10 august) la valoarea de 3,22%, de la 3,23% nivelul inregistrat joi (9 august), reiese din datele publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda…

- Indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, scazut la 3,30%. Este cel mai scazut nivel din ultima luna, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei. Robor la trei luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza…

- Potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei, indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 3,36%. Robor la trei luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele…