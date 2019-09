Currywurst, un renumit preparat gastronomic din Germania, a împlinit vârsta de 70 de ani Germanii au sarbatorit miercuri implinirea a 70 de ani de la prepararea primului currywurst, o specialitate gastronomica berlineza - carnat feliat acoperit cu pudra de curry si ketchup -, care are si o zi nationala ce ii este dedicata, informeaza Reuters.

Foto: (c) HAYOUNG JEON / EPA

Dintre cele 1.500 de varietati de carnati din Germania, currywurst este dintre cele mai deosebite, fiind servit adeseori pe o farfurie din carton alaturi de chipsuri.



Cu un consum anual estimat la peste 800 de milioane de carnati, tonetele de currywurst sunt omniprezente… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

