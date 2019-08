Curriculumul pentru gradinita, MODIFICAT de Ministerul Educatiei. Cum arata orarul copiilor O alta modificare pe care o aduce noul curriculum de gradinita se refera la optionale: optionalele intra, de acum, in norma educatoarelor, iar copii pot sa aleaga maximum unul pe saptamana. Mai exact: - activitatile experentiale scad la jumatate (ajung la 5 ore pe saptamana, de la 10 ore pe saptamana pana acum), - Jocurile si activitatile liber-alese si Activitatile pentru dezvoltare personala au acum alocate 2,5 ore pe saptamana in plus (fiecare va avea de acum inainte 10 ore pe saptamana, in loc de 7,5). La intervalul de varsta 61-84 luni (5-7 ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

Sursa articol si foto: portalinvatamant.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Curriculumul pentru gradinița a fost modificat de Ministerul Educației, astfel incat Activitațile experențiale scad la jumatate in orarul zilnic al copiilor de gradinița, pentru a caștiga ore Jocurile liber-alese și Dezvoltarea personala.

- Ministerul Educatiei a desemnat trei activitați desfașurate in județul Suceava, in cadrul programului național "Scoala altfel", ca fiind cele mai reușite la nivel național.Activitațile demarate in cadrul saptamanii „Școala altfel", in anul școlar 2018-2019, au fost ...

- Rata de parasire timpurie a școlii este de peste trei ori mai mare in randul copiilor romi Salvați Copiii deschide ușa gradiniței estivale pentru 600 de copii din medii sociale vulnerabile. Datele furnizate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale arata ca procentul copiilor cu varsta intre 3-5 ani…

- Un nou proiect de lege prevede modificarea Legii 248/2015, prin marirea sumei primite de copiii inscriși la gradinița, pe tichet social, la 100 de lei și extinderea eligibilitații pentru familiile care caștiga 530 lei/luna pentru fiecare membru, astfel incat sa incurajeze mersul la gradinița, potrivit…

- Acuzații la o gradinița din Argeș! Ar fi furat mancarea copiilor. A fost deschis dosar penal. Poliția orașului Mioveni s-a autosesizat și a deschis un dosar penal in rem pentru un presupus furt dintr-o gradinița din Mioveni. Acuzațiile au aparut pe o rețea de socializare. Din acestea ar reieși ca angajați…

- Scandal la o gradinița din Mioveni dupa ce mai mulți angajați au fost surprinși plecând din unitatea de învațamânt cu plasele pline de mâncare, scrie realitateadearges.net.

- Joi, 13 iunie 2019, la Gradinița cu P.P. Step by Step Nr.12 din Alba Iulia, s-a desfașurat cea de-a XI-a ediție a FESTIVALULUI COPIILOR „SA CRESC MARE ȘI SANATOS!”. Pentru doua ore, copiii gradinitelor din Alba Iulia s-au intrecut in dansuri si voie buna. De altfel, „la butoane” s-a aflat prof. Veronica…

- Copiilor li s-a oferit sansa invatarii prin descoperire, au desfașurat activitati in natura și au fost pusi in situatia de a explora realitatea, de a percepe si explica efectele nocive ale poluarii asupra mediului inconjurator. Desfasurate in afara clasei, aceste activitati le formeaza copiilor…