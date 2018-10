Curiozităţi statistice ale Argeşului. Ştiaţi că… lungimea străzilor orăşeneşti era în anul 2016 de 687 km? Curiozitati statistice ale Argesului. Stiati ca judetul Arges are … ・ o suprafata totala de 682.631 ha? ・ este organizat in: 3 municipii; 4 orase; 95 comune; 576 sate din care 21 sate apartin de municipii si orase? ・ suprafata intravilana a municipiilor si oraselor era in anul 2016 de 10530 ha? ・ suprafata spatiilor verzi in municipii si orase era in anul 2016 de 517 ha? ・ lungimea strazilor orasenesti era in anul 2016 de 687 km, iar lungimea strazilor orasenesti modernizate de 520 km? ・ lungimea totala a retelei simple de distributie a apei potabile era in anul 2016 de 3811,1 km, din care 842,1… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

