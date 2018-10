Stiri pe aceeasi tema

- De la 1 noiembrie vor putea aplica cota redusa de TVA de 5- activitatile de restaurant si catering, cazarea in hoteluri si facilitati similare, salile de fitness, precum si accesul in parcuri de distractii si parcuri recreative. Ordonanta de urgenta care cuprinde si aceste noutati a fost adoptata in…

- Canada pune capat loteriei pentru parinții sau bunicii straini care vor sa li se alature copiilor stabiliti in aceasta tara. Autoritatile au decis sa revina la politica anterioara „primul venit, primul servit”. Sistemul fusese modificat anul trecut.

- Lacul Albastru, situat la poalele Muntilor Gutâi, este unic în Europa datorita felului în care s-a format si datorita proprietatii sale de a-si schimba culoarea în functie de anotimp.

- Doctor Carmen Constantin, specialist in chirurgie plastica și estetica, a vorbit, in exclusivitate pentru Perfecte.ro despre operațiile estetice care sunt "pe val vara aceasta. De asemenea, procedeul Mommy Makeover este la mare cautare in randul mamicilor care iși doresc sa iși remodeleze corpul dupa…

- Venus intra in Balanta zilele acestea, adica semn de iubire: poti sa cunosti pe cineva si sa te indragostesti. Apoi, mai avem o eclipsa partiala de soare (11 august), asadar este vorba despre extreme: se vor schimba lucrurile dur si transant. Nu-i de joaca!

- Aparut in urma cu 50 de ani in filmul 2001: A Space Odyssey, HAL-9000 demonstra intr-un mod surprinzator de realist potentialul sistemelor de inteligenta artificiala, dar mai ales pericolele la care acestea ne pot expune. Atat de mare a fost impactul tehnologiilor prezentate in filmul gandit de regizorul…

- Ministrul culturii din Italia, Alberto Bonisoli, a anuntat marti ca programul care oferea intrare libera in muzeele de stat din Italia in prima duminica a fiecarei luni va fi oprit in curand, informeaza Ansa. "La terminarea verii, vom elimina duminica libera la muzee", a declarat Bonisoli…