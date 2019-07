Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia de Tenis Feminin (WTA) a anuntat, luni dimineata, noul clasament mondial, ca urmare a rezultatelor inregistrate in turneul de la Wimbledon.Simona Halep este protagonista saptamanii, inregistrand o crestere de trei locuri in ierarhia mondiala. Incepand de astazi, Simona este pe locul…

- Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) e campioana la Wimbledon! A trecut in finala de Serena Williams (37 de ani, 10 WTA), scor 6-2, 6-2. Daniel Dobre, antrenorul campioanei de la All England Club, pune reușita pe seama muncii in echipa, noteaza GSP.ro. „Este incredibil, nu atat victoria, ci modul cum…

- Marele fost fotbalist al echipei naționale a Romaniei, Gheorghe Hagi, a felicitat-o pe Simona Halep pentru victoria de la Wimbledon, mulțumindu-i ca duce numele Romaniei in elita sportului mondial.Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul prezidențiabililor: surprize in topul increderii "Cuvintele…

- Simona Halep s-a calificat in premiera in finala turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, joi, dupa ce a invins-o in penultimul act pe ucraineanca Elina Svitolina cu 6-1, 6-3. Halep...

- Simona Halep (7 WTA) s-a calificat, marti, in semifinalele turneului de la Wimbledon, dupa ce s-a impus in fata chinezoaicei Shuai Zhang (50 WTA), scor 7-6 (4), 6-1. Halep a avut dificultati doar la inceputul primului set, cand Zhang a condus cu 3-0 si 4-1. Romanca a egalat la patru, iar ulterior la…

- Jucatoarele romane de tenis Simona Halep si Mihaela Buzarnescu se vor infrunta in runda a doua a turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce Buzarnescu a dispus, luni, de americanca Jessica Pegula cu 6-4, 6-4. Buzarnescu (31 ani, 53 WTA) a obtinut victoria intr-o…

- Spre deosebire de zilele precedente, fara set pierdut, Simona Halep (7 WTA) s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Eastbourne, in proba de simplu feminin /dupa ce a invins-o pe slovena Polona Hercog cu 6-1; 4-6; 6-3, dupa o ora si 48 de minute/; la dublu, impreuna cu Raluca Olaru,…

- Simona Halep (27 de ani, 2 WTA) e una dintre favoritele lui Mats Wilander (54 de ani). Fostul numar 1 mondial a laudat-o pe jucatoarea noastra dupa victoria cu Ajla Tomljanovic (26 de ani, 47 WTA) din turul I de la Roland Garros, scor 6-2, 3-6, 6-1. „Trebuie sa petreci ceva timp pe noul Chatrier pentru…