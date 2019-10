Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar a trait o adevarata aventura, aseara. Barbatul s-a ratacit cu bicicleta in Padurea Verde, dupa lasarea intunericului și a frigului. Dezorientat și speriat, biciclistul a sunat la 112. Pompierii l-au localizat și l-au salvat. Tanarul, curier pe bicicleta la firma Glovo, a vrut sa gaseasca un…

- Un nou turneu caritabil de fotbal va avea loc duminica, 6 octombrie, incepand cu ora 9:30, la Sala de sport „Lavinia Miloșovici” din Lugoj. Evenimentul este organizat pentru a sprijini financiar un baiețel de 4 ani, Razvan-Ionuț Borșa, din localitatea Boldur, care a fost diagnosticat cu o…

- Pompierii au fost solicitati sa intervina, vineri la orele pranzului, in localitatea... The post Incendiu violent langa Timisoara. Pompierii au intervenit cu 5 autospeciale (foto) appeared first on Renasterea banateana .

- O crima oribila s-a comis vineri seara chiar in centrul Timișoarei. O tanara in varsta de 21 de ani se plimba liniștita impreuna cu o prietena in parcul Catedralei Mitropolitane a Banatului. In jurul orei 19, fata a fost acostata de un individ care dupa cateva schimburi de replici a lovit-o cu bestialitate…

- Barbatul care și-a injunghiat-o mortal iubita,in varsta de 20 de ani, in spatele Catedralei Mitropolitane din Timisoara a fost prins. Acesta se afla pe langa calea ferata din zona Padurea Verde, de la iesirea din oras.

- In urma cu putin timp, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Constanta, pe strada Varful cu Dor, pentru a lichida un incendiu de vegetatie uscata.Din prime informatii, incendiul a izbucnit in spatele unitatii militare, chiar in spatele hangarului unde este…

- O mașina a fost facuta scrum, azi-dimineața, in apropiere de Timișoara. Pompierii au fost solicitați, in jurul orei 5.15, sa intervina de urgența pentru a stinge flacarile ce au cuprins un autoturism, in localitatea Ghiroda. Incidentul s-a petrecut pe strada Timiș din localitate. Autovehiculul a fost…

- Ministrul Internelor, Mihai Fifor, a anunțat ca nu vrea trecerea 112 la MAI, ci doar un nou sistem in care operatorul STS, reprezentantul ambulanței, al SMURD-ului și polițistul sa fie fizic in același loc. Noul sistem va fi implementat doar in capitala iar termenul limita este 8 august.