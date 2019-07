Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident a avut loc in Austria, acolo unde o romanca, impreuna cu soțul ei de origine austriaca au murit pe linia de cale ferata, dupa ce autoturismul in care se aflau a fost spulberat de un tren. Poliția ia in calcul faptul ca barbatul ar fi vut sa-i ia viața Nicoletei și sa se sinucida.

- Codrin Ștefanescu le-a mulțumit colegilor din PSD Sector 1 pentru ca au votat o rezoluție privind susținerea candidaturii sale la funcția de secretar general PSD. ”Le multumesc colegilor mei din Organizatia PSD sector 1! Astazi au votat o rezolutie privind sustinerea candidaturii mele la functia…

- O tanara in varsta de 21 de ani, romanca, a murit in Italia, in urma unui accident grav, intre localitatile Roccafranca și Orzinuovi. Doriana Serbu nu a avut nicio sansa. Astazi, familia a condus-o pe fata pe ultimul drum, iar in urma ei au ramas oameni impietriți de durere și lacrimi care nu se mai…

- Curg rauri de lacrimi in randurile familiei si prietenilor romancei decedata in accidentul din Germania, in urma cu doua zile, in care un autobuz plin de romani s-a rasturnat, dupa ce a fost lovit de o autoutilitara.

- In accidentul cumplit ce a avut loc pe autostrada A3 din Germania, noaptea trecuta, Larisa, o romanca de 40 de ani si-a pierdut viata. In urma ei a ramas durere si lacrimile celor care au iubit-o.

- Cezar și Bogdan au fost spulberați pe DN1, in zona localitații Florești, in timp ce faceau pana. Cei doi au murit pe loc in urma impactului, iar prietenul lor, Robert, se afla in coma profunda la spital.