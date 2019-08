Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, cel mai negru scenariu a fost confirmat. Rezultatele testelor ADN au confirmat faptul ca oasele gasite intr-unul dintre butoaiele din curtea lui Gheorghe Dinca ii aparțin Alexandrei Maceșanu, ceea ce confirma, implicit, faptul ca barbatul a ucis-o pe adolescenta.

- Un șofer de tir cu peste 25 de ani de experiența a postat pe pagina de Facebook un indemn pentru colegii sai de breasla: "Șoferi hadeți sa o gasim pe Alexandra". Mihai Erdei, barbatul care a povestit in luna ianuarie pentru Libertatea cum șoferii romani de TIR devin, fara voia lor, carauși pentru emigranții…

- Actrița Nuami Dinescu a rabufnit dupa cazul Alexandrei Maceșanu, victima lui Gheorghe Dinca. Intr-o postare pe Facebook, Nuami Dinescu a comentat despre reacțiile celor de la serviciul de urgența 112 in momentul in care Alexandra Maceșanu a vorbit cu ei la telefon. "Am 50 de ani și de maine o sa-mi…

- Magda Vasiliu, fosta prezentatoare de la postul de televiziune Prima TV, a reacționat vehement dupa apariția stenogramelor apelurilor pe care Alexandra Maceșanu, victima lui Gheorghe Dinca, le-a facut la serviciul de urgența 112. Magda Vasiliu a rabufnit la adresa celor care au vorbit cu Alexandra la…

- Nadine Voindrouh a comentat in mediul online despre discuția pe care Alexandra Maceșanu, victima lui Gheorghe Dinca, a avut-o cu un polițist care a preluat apelul de la operatorul STS. In discuția respectiva, polițistul i s-a adresat Alexandrei cu "Hai, ce vrei?" și "Unde ești, ma?". ""Hai, ce vrei?…

- Ies la iveala detalii șocante despre criminalul din Caracal, Gheorghe Dinca. Potrivit unor surse din ancheta, se pare ca acesta le-a marturisit oamenilor legii ca pe Luiza Melencu și pe Alexandra Maceșanu le-a ucis in mod similar.

- „Alexandra Macesanu este o eroina“, au postat mai multe persoane pe paginile lor de Facebook. La randul ei, presedinta Coalitiei Federatia pentru Educatie, Daniela Visoianu, a initiat o petitie adresata presedintelui Romaniei, pentru decorarea Alexandrei Macesanu, una dintre victimele criminalului din…

- Faptul ca Gheorghe Dinca a confirmat ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencua a dus durere in sufletul intregii țari. Mii de persoane au postat mesaje indurerate pe pagina de Facebook a Alexandrei Maceșanu, tanara de numai 15 ani care și-a gasit sfarșitul imediat dupa ce a sunat la 112,…