- Dupa ridicarea restrictiilor de circulatie in Ungaria si reluarii traficului pentru autovehiculele de mare tonaj, a crescut din nou numarul de automarfare care se prezinta in punctele de trecere a frontierei, in special pe sensul de iesire din tara.

- Conducerea clubului Astra Giurgiu, echipa aflata pe locul 5 in play-off-ul Ligii I, a reziliat de comun acord contractul cu antrenorul Edward Iordanescu, ieri, ca urmare a rezultatelor slabe inregistrate in ultima perioada. „In urma unei analize a situatiei actuale, AFC Astra Giurgiu si antrenorul Edward…

- Kira Hagi are o cariera solida in America, dar vine destul de des in Romania. Recent, ea a fost surprinsa de paparazzii Ciao, in compania mamei sale, Marilena, si a matusii ei, Luminita, sotia lui Gica Popescu. Cele trei au luat masa impreuna la un restaurant de fite din Capitala. Kira Hagi,…

- In duminica Floriilor, se nasc Zorii Sperantei la Romania, te iubesc!. Rares Nastase, corespondent special Stirile PRO TV, prezinta un reportaj realizat pe trei continente, despre imunoterapie, tratamentele revolutionare in lupta cu cancerul si cercetarile de top la nivel mondial (SUA) versus solutii…

- Exatlon ROMANIA 27 martie. Valentin a castigat imunitatea la proba individuala! Faimosii se pregatesc sa faca nominalizari. De la Faimoși, player of the week este Catalin Cazacu, deci el nu poate fi eliminat și va face o eliminare. Valentin Chiș a caștigat proba imunitații, in confruntarea…

- Nicoleta Nuca, Anastasia Sandu, Dragoș Udila și Angelo Simonica se vor lupta in fiecare ediție ”The Four – Cei 4”, difuzata in fiecare sambata, incepand cu data de 31 martie, de la ora 20.00, pentru șansa de a ajunge in topul industriei muzicale din Romania!

- Nationala feminina de tineret (sub 20 de ani) a Romaniei va juca la sfarsitul saptamani, in Sala Polivalenta din Cluj, pentru calificarea la Campionatul Mondial din Ungaria, programat in luna iulie. Romania, antrenata de Gheorghe Tadici și Bogdan Burcea, antrenorul ...

- Șumudica, despre titlul in Liga 1: ”Lupta la titlu se va da FCSB si CFR Cluj”. Antrenorul Craiovei, pus la colț. Marius Șumudica, antrenorul lui Kayserispor, a vorbit despre lupta la titlu din Liga 1, l-a criticat pe Devis Mangia, l-a “ințepat” pe Nicolae Dica și a vorbit despre situația sa din Turcia.…

- Lupta impotriva coruptiei trebuie sa continue pentru ca ar ajuta la imbunatatirea veniturilor guvernamentale si la cresterea eficientei cheltuielilor, a declarat vineri Jaewoo Lee, seful misiunii FMI pentru Romania, intr-o conferinta de presa. "Progresul Romaniei in lupta impotriva coruptiei a fost…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus, in mesajul transmis, joi, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, ca Romania ”nu are o viziune, nu are un proiect viabil”, ultimul scop comun fiind aderarea la Uniunea Europeana. ”Elita politica romaneasca nu poate sa se puna de acord nici macar asupra…

- Ioan Niculae, cel mai bogat patron din fotbalul romanesc, si-a incalcat inca o data promisiunea fata de jucatori si de antrenorul actual al clubului Astra, Edi Iordanescu. Totul a pornit de la promisiunea nerespectata a patronului de a le oferi prime jucatorilor inainte de finala sezonului regular,…

- Comisia Europeana precizeaza, in raportul de tara privind Romania publicat miercuri, ca ireversibilitatea progreselor in lupta anticoruptie a fost pusa in pericol in 2017, iar institutiile judiciare si legislatia sunt supuse in continuare unei presiuni intense, transmite News.ro . ”Ireversibilitatea…

- Progresele inregistrate de Rominia in lupta anticoruptie au fost din nou puse in pericol, saracia si inegalitatea sociala raman ridicate, iar cresterea economica mare a tarii, bazata pe consum, risca sa creeze conditiile unei aterizari dure, avertizeaza miercuri Comisia Europeana, in raportul sau de…

- Romania a facut pasi foarte importanti, in cei 10 ani de participare la Uniunea Europeana, in ceea ce priveste Justitia si lupta impotriva coruptiei, considera ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummell. Prezent, marti, la Cluj, unde a fost intrebat de jurnalisti ce crede despre ultimele evenimente petrecute…

- Primaria municipiului Buzau anunța organizarea unei licitații publice pentru spectacolul ,,Din suflet romanesc”, programat pentru data de 17 martie, in incinta Salii Sporturilor ,,Romeo Iamandi” din municipiu. Valoare estimata a achiziției este de 380.800 lei. Ofertele vor fi depuse la sediul Primariei…

- Romania mai are de implementat doar cateva recomandari in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare, nu trebuie sa se opreasca acum, sau sa mearga in directia opusa, a atras atentia joi, in cadrul unei conferinte de presa, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, dupa ce s-a intalnit…

- Fostul președinte Traian Basescu le solicita liderilor din coaliția de guvernare sa schimbe tema zilei și sa se uite in Republica Moldova, acolo unde 76 de localitați au cerut deja unirea cu Romania.Citește și: Frans Timmermans confirma: fondurile europene vor fi acordate in conformitate cu…

- Unul dintre ultimele doua achizitii de la CS Universitatea, portughezul Andre Santos, a spus ca a acceptat ca vina la Craiova dupa ce si-a luat multe date despre echipa de la Diego Salomao, jucatorul lui Dinamo. „Prima impresie este foarte buna, am vazut Craiova, echipa cu staff bun, jucatori…

- Decizia ministrului Justiției, Tudorel Toader, de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, iși face loc pe paginile principalelor agenții internaționale de știri, precum si a numeroase publicatii. In viziunea agentiei Reuters: "Ministru roman solicita demiterea procurorului, lupta anticoruptie amenintata"."Ministrul…

- Summitul informal european, gazduit vineri de Bruxelles, va reprezenta inceputul unei lungi dezbateri. Liderii Celor 27 vor trebui nu doar sa analizeze cum va fi acoperita o diferenta estimata la 14 miliarde de euro pentru perioada imediata post-Brexit, dar si sa cada de acord asupra prioritatilor…

- FCSB a ratat calificarea in optimile Ligii Europa, dupa ce a fost invinsa, joi, cu scorul de 5-1, de Lazio, in mansa retur a 16-imilor competitiei. In tur, elevii lui Dica castigasera cu 1-0. Fostul presedinte LPF, Dumitru Dragomir, a vorbit in termeni duri despre jocul trupei ros-albastre.…

- Dinamo, Viitorul si CSM Poli Iasi se bat pe ultimele doua locuri de play-off, iar primele zvonuri despre un posibil ”meci strategic” la Giurgiu nu au intarziat sa apara. Intr-un interviu acordat in exclusivitate MEDIAFAX, Iordanescu a negat cu vehementa existenta vreunei intelegeri intre cele doua…

- Vandut acum patru ani de Gigi Becali cu aproape 7 milioane de euro la Southampton, Florin Gardos a revenit in Romania ca sa-și dea restart la cariera. Ajuns la 29 de ani, fundașul central a semnat pana in vara cu CSU Craiova, a anuntat gruparea din...

- USR sustine ca liderii PSD si ALDE, Liviu Dragnea si, respectiv, Calin Popescu Tariceanu, sunt dispusi sa vanda in mod netransparent resursele de gaz ale Romaniei pentru a cumpara favorurile si sprijinul lui Viktor Orban in lupta lor impotriva justitiei.”Chiar daca ministrul Melescanu a negat…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a marturisit, sambata, ca nu va urmari in direct derby-ul dintre Dinamo si FCSB, programat duminica, preferand sa mearga la un film sau sa se uite la un meci din strainatate. "Cand sunt alte meciuri din alta tara... Prefer ori la un film sa ma duc,…

- Fostul presedinte Ion Iliescu a criticat posturile Antena 3 si Romania TV, care au difuzat o stire falsa despre un presupus proces in care ar fi fost implicat. ”Sa nu lasam adevarul sa ne strice o stire-bomba!”, a scris, ironic, Ion Iliescu, pe blog. In urma cu cateva zile, Nina Iliescu, sotia fostului…

- Fiul cel mare al “Generalului” pare sa se fi saturat de situatia delicata cu care se confrunta la fosta campioana a Romaniei. Atras de petro-dolarii arabilor, Edi Iordanescu isi negociaza plecarea de la Asta Giurgiu.

- Vorbim, insa, despre țari normale, unde se cunoaște aspectul ca statul și funcționarii sai sunt doar beneficiarii taxelor și impozitelor colectate in primul rand din mediul privat. De acolo de unde iei, tot acolo spui și „saru-mana”. Așa, poți primi mai mult și mai repede și a doua oara,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a afirmat miercuri ca presedintele Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania, Aurel Vainer, si colegii acestuia l-au invatat cat de importanta este lupta impotriva intolerantei, rasismului, antisemitismului si a urii sociale. "Dumneavoastra…

- Gica Hagi a facut un anunt cat se poate de trist, vineri seara, la finalul meciului Viitorul - Astra Giurgiu 1-1. "Regele" a tinut un discurs in care a deplans situatia fotbalului romanesc, apoi le-a dezvaluit jurnalistilor prezenti la conferinta de presa ca e gata sa plece din Romania, informeaza…

- Situatia din România, în atentia Euronews. Postul european de televiziune a realizat o radiografie amanuntita a motivelor care au scos mii de oameni în strada în urma cu doua saptamâni.

- Antrenorul formatiei Astra Giurgiu, Edward Iordanescu, a declarat, vineri, dupa remiza obtinuta pe terenul Viitorului, scor 1-1, ca jucatorii sai au controlat jocul in prima repriza si a pus caderea avuta in partea secunda pe seama meciurilor putine disputate in intersezon. "N-ar fi drept…

- O emisiune, de 750 de milioane de euro, este pe 12 ani, iar cea de 1,25 miliarde de euro este pe 20 de ani. Ofertele au fost intermediate de un grup de banci format din Barclays, ING, Societe Generale, Erste si UniCredit. Analistul economic Dragos Cabat spune ca banii sunt necesari pentru…

- Liviu Avram, redactor-șef adjunct al ziarului Adevarul, a declarat la Digi24 ca nu crede ca autoritațile din Romania nu vor ține cont de mesajele transmise de la Bruxelles, legate de legile justiției, și ca primul semnal „de lupta” in acest sens este numirea lui Darius Valcov in funcția de consilier…

- Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, a declarat, marti seara, in cadrul conferintei Platforma 3.0, ca Statele Unite ale Americii au prezentat, intr-o maniera foarte clara, cum functioneaza statului paralel, lucru care se intampla si in Romania, dar la o dimensiune mai mica."In SUA, statul paralel,…

- Președintele Comisiei Europene i-a transmis un mesaj de felicitare noului premier al Romaniei. "Uniunea Europeana nu ar fi completa fara Romania, și nici Romania nu ar fi completa fara ancora valorilor Uniunii Europene", a notat Jean-Claude Juncker.

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat luni, 29 ianuarie, in cadrul audierilor de la Parlament, ca Romania si-a propus construirea unui submarin. Masura s-ar impune intrucat fortele navale romane lucreaza la un program de dezvoltare a capabilitatilor de lupta antisubmarina.

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, aliatul PSD la guvernare, susține ca actuala coaliție va continua sa lupte impotriva ”statului paralel”. „Am vorbit si despre necesitatea consolidarii statului de drept, a revenirii la normalitate, a continuarii acestei lupre cu statul paralel si cred ca printr-o…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca printr-o relatie "solida" Guvern - Parlament se va putea "restabili normalitatea in Romania" si se va castiga "lupta cu statul paralel".Citește și: Dragnea și Tariceanu fac SCUT in jurul ministrului propus al Educației, dupa greșelile…

- Astra Giurgiu era in cautarea unui atacant dupa ce s-a desparțit in aceasta iarna de Anthony Le Tallec, plecat la Orleans. Formația lui Edi Iordanescu a rezolvat in aceasta seara problema și l-a imprumutat pe Urko Vera (30 de ani) de la CFR. Sursele GSP.RO susțin ca astralii s-ar fi ințeles cu liderul…

- Statistica anului 2017 privind inmatricularile de autoturisme realizata de DRPCIV arata ca marca Renault ți-a majorat cota de piața cu 0,6 puncte procentuale. Conform directorului Renault Commercial Roumanie, Hakim Boutehra, marca franceza a vandut anul trecut 130 de mașini electrice.

- The Guardian scrie despre protestele planificate sambata in Romania si o citeaza pe Monica Macovei, care spune ca noile modificari ale justitiei reprezinta cel mai mare pas inapoi al tarii de cand am intrat in Uniunea Europeana.

- Echipa de fotbal FCSB a ajuns la un acord cu fundasul Valerica Gaman, care va evolua la vicecampioana României în urmatorii doi ani, a anuntat clubul pe site-ul sau oficial. Gaman, care a evoluat ultima oara la echipa Karabukspor (Turcia) va purta tricoul cu numarul 25. …

- Astra Giurgiu a caștigat primul amical al iernii, 2-0 cu Karmiotissa, dupa o evoluție excelenta a lui Florentin Matei, care a deschis scorul din lovitura libera. Matei a vorbit despre revenirea in fotbalul romanesc, dar și despre așteptarile pe care le are alaturi de Astra. "Mi-am dorit foarte mult…

- Statul de drept impotriva drepturilor In lunile din urma, Romania este scena unei grave neințelegeri. Zeci de inși neinformați, care cred fanatic ca statul existent ar fi de drept și s-ar afla in pericol, se scot pe strazi. In vreme ce ministerul de resort incearca corectarea unor legi, iarași „specifice",…

- Narcis Raducan, fost director sportiv al mai multor cluburi importante din Liga I, considera ca titlul de campioana se va decide intre trei fruntase ale Ligii I: CFR, FCSB si CS U Craiova. Totusi, clujenii au prima sansa datorita antrenorului Dan Petrescu, cel mai experimentat tehnician din competitia…

- Cea mai dificila competiție de rally-raid din lume debuteaza sambata, 6 ianuarie. Vor fi doua saptamani in care piloții vor ataca Anzii și dunele din America de Sud pe parcursul a 9000 de kilometri.

- Ioan Niculae a luat o decizie surprinzatoare, joi dimineata, cand a decis sa-l trimita la echipa a doua pe Alexandru Ionita (24 de ani), cel mai bun jucator al Astrei, iar actiunea patronului de la Giurgiu complica foarte mult situatia si asa tensionata de la fosta campioana. Edward Iordanescu nu…