- Christopher Plummer, aflat pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Toronto, a vorbit despre performanța incredibila a Biancai Andreescu din finala de la US Open. Prezent la premierea filmului sau, "Knives Out", la TIFF Toronto, Christopher Plumer a intrebat cat este scorul la finala feminina care…

- Incredibil, dar adevarat! Bianca Andreescu este noua regina de la US Open! Dupa ce-a invins-o o mare campioana tocmai la ea acasa, susținuta frenetic pe arena Arthur Ashe. Puștoaica de 19 ani, noul numar 5 WTA incepand de maine, a trecut in doua seturi, 6-3, 7-5, de Serena Williams. Și cand te gandești…

- Bianca Andreescu, 19 ani, a impresionat in 2019 și nu doar in tenisul feminin. Canadianca ale caror origini sunt oltenești este pe locul 15 WTA, dupa ce a incheiat 2018 in jurul poziției 200, iar daca va caștiga finala de la noapte de la US Open poate urca pana pe 5, inaintea Simonei Halep! Ascensiunea…

- Bianca Andreescu se afla la o singura victorie distanța de primul titlu de Grand Slam din cariera, sportiva canadiana cu origini românești se va duela cu Serena Williams, campioana de șase ori la Flushing Meadows. Partida se va disputa pe arena Arthur Ashe, va începe de la ora 23:00 (ora…

- Bianca Andreescu a ajuns in aceasta dimineața, in premiera in cariera ei, in sferturile unui Grand Slam, la US Open, dupa ce a trecut in trei seturi de Taylor Townsend, 6-1, 4-6, 6-2. Canadianca ai carei parinți sunt nascuți in Romania le-a razbunat astfel pe Simona Halep și Sorana Carstea, eliminate…

- Ana Bogdan (152 WTA), venita din calificari, și Monica Niculescu (105 WTA) sunt primele jucatoare din România care vor juca luni la US Open, în prima zi de întreceri din cadrul ultimului Grand Slam al anului. Prima care va intra în scena va fi Bogdan, împotriva britanicei…

- ​Simona Halep a facut senzatie si la conferinta de presa de dupa partida din sferturile Grand Slam-ului de la Wimbledon. A venit destinsa la discutia cu jurnalistii, iar la întrebarea unui om de presa si-a permis si o mica gluma, potrivit Mediafax.Românca a fost întrebata de performanta…

- Monica Niculescu (31 de ani) e printre putinele jucatoare din Romania cu un bilant pozitiv in 2019. Iar la cum a inceput sezonul de iarba, ea are motive de optimism inainte de al treilea Grand Slam al anului.