- Primaria Timișoara a facut public programul de salubrizare pentru urmatoarea saptamana. Astfel, potrivit reprezentanților instituției, se va interveni pentru maturarea și spalarea carosabilului in alte șapte zone ale orașului. Și anume, Dragalina, Garii, Republicii, 16 Decembrie, Popa Șapca, Take Ionescu…

- GRAV… Cateva mii de apartamente din zona Traian, Republicii, Gara, sunt in aceste momente fara apa potabila! Locuitorii orasului s-au trezit dimineata si au vazut ca apa nu curge la robinete. Am sunat la Dispeceratul Aquavas, care ne-a raspuns: “Este o avarie majora, dar nu o descoperim. Echipele noastre…

- De cand au ieșit cu segway-urile pe teren, agenții locali au inceput vanatoarea de conducatori auto care iși lasa mașinile pe traseele speciale pentru bicicliști. „In ultimele doua luni, polițiștii locali au aplicat un numar de 733 sancțiuni contravenționale in cazul conducatorilor…

- Cand lucrezi in domeniul alimentar, trebuie sa ai grija de foarte multe aspecte, pe langa grija de a prepara mancare buna, pe care sa o servești oamenilor. Un aspect foarte important in acest domeniu este reprezentat de menținerea curațeniei și a igienei, in zonele in care este prelucrata mancarea și…

- Se face curațenie pe strazile Timișoarei. Locuitorii din Calea Lipovei și Fratelia sunt rugați sa elibereze parcarile și carosabilul in vederea lucrarilor de salubrizare conform programului stabilit. The post Parcarea interzisa pe mai multe strazi din Timișoara, pentru curațenie generala. Care este…

- Firma de salubritate stradala a Timisoarei continua operatiunile de curatare a carosabilului din diferite zone ale orasului. De aceasta data sunt vizate zonele Fratelia, respectiv Lipovei. Soferii vor trebui ca in perioadele si zonele anuntate de Cimisia de Circulatie a Primariei Timisoara sa nu parcheze.…

Consiliul Județean Timiș va asigura accesul rapid catre și dinspre DN6 pentru locuitorii comunei Tomnatic, prin ranforsarea și modernizarea drumului județean 692B.

Pericolul inundatiilor inca nu a trecut in zona de vest a tarii, desi o situatie critica a fost, deocamdata, depasita. Hidrologii avertizeaza, insa, ca...