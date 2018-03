Stiri pe aceeasi tema

- Supraviețuitorii și martorii accidentului aviatic produs, luni in Nepal, au descris momentele in care avionul s-a prabușit, omorand cel puțin 49 dintre cele 71 de persoane aflate la bord, scrie BBC News. Aeronava care transporta 71 de persoane, pasageri și membri ai echipajului s-a prabușit in timpul…

- O data pe sezon, casa este luata din centimetru in centimetru cu produse de curațare. Munca este grea, de durata, și uneori sprayurile și soluțiile cu care incercam sa ne ușuram munca, mai rau o ingreuneaza. Daca nu ai gasit produsele potrivite pentru toate suprafețele casei sau daca vrei sa optezi…

- Autoritatile locale cheama calarasenii in strada pentru a participa la campania de curatenie de primavara. “Spune si tu Da pentru un Calarasi mai curat” este demersul initiat de Primarie pentru un oras cu strazi si parcuri mai curate.

- Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Valcea intervin in aceste momente pentru localizarea si stingerea unui incendiu de vegetatie izbucnit la confluenta raului Olanesti cu Oltul, langa Catedrala din zona Ostroveni – Ramnicu Valcea. Conform reprezentantilor ISU Valcea,…

- Un incendiu de vegetatie uscata a izbucnit, duminica seara, in Ramnicu Valcea, in apropierea catedralei din cartierul Ostroveni si langa un centru comercial, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Din 12 martie, la Brasov incepe campania de curatenie de primavara, ocazie cu care va fi declansata o ampla actiune de salubrizare a domeniului public si privat, in toate cartierele municipiului Brasov.

- Pompierii militari au fost alertați sa intervina la un incendiu izbucnit la un imobil de pe strada Neagoe Basarab. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, plt. Luiza Danila, a precizat ca focul ardea mocnit intr-o camera. „Din pacate, in camera, colegii mei au…

- Vremea s-a incalzit și a inceput deja numaratoarea inversa pentru sarbatoarea de Paște! Totuși, adevaratele gospodine se pregatesc deja pentru curațenia de primavara! Nu este nicio noutate...

- Pompierii timișoreni au fost solicitați sa intervina, joi dimineața, la Dumbravița, dupa ce o macara s-a rasturnat peste o cladire. Potrivit reprezentanților ISU Timiș, in urma accidentului șoferul macaralei a fost ranit și transportat cu o ambulanța la spital. „Din cadrul ISU Timiș,…

- • Daca s-ar tine cont de cerintele din caietul de sarcini, cladirea ar trebui sa fie “luna” V. Stoica Serviciile de salubrizare in stația de cale ferata Ploiești Sud vor costa Regionala Cai Ferate București din cadrul Companiei Naționale de Cai Ferate CFR SA nici mai mult, nici mai puțin de 150.000…

- Primaria municipiului Chișinau a adoptat un plan de acțiuni ce prevede inceperea campaniei de salubrizare și amenajare a teritoriului, care urmeaza a fi finializata pana la data de 6 aprilie.

- Primaria municipiului Bistrita anunta declansarea Campaniei "Curatenia de primavara" care se desfasoara in perioada 7 martie - 7 aprilie 2108. Participarea la Campania "Curatenia de primavara" este o datorie civica a cetatenilor, asociatiilor de proprietari / locatari, agentilor economici, institutiilor…

- Baron și fief, doua cuvinte neacceptate de catre purtatorul de cuvant al PSD ”N-am fost niciodata de acord cu acest cuvant, fief, și nu sunt nici acum, are o conotație peiorativa și eu cred ca colegii mei care conduc unitați administrativ teritoriale, consilii județene, administrații județene…

- Pompierii aradeni au avut, in weekend, mai multe solicitari de la cetațeni cu privire la gheața formata la streșinile cladirilor care putea sa cada, ranind trecatorii. S-a intervenit pe strada Bihorului, la Teatrul de Stat Arad, strada Tribunul Dobra etc. Insa cui revine datoria de a indeparta…

- Accident grav pe DE70, in Caraș-Severin. O femeie a murit, o fetița este in coma, iar alte doua persoane sunt in stare grava la spital. Vezi galeria foto + 6 + 6 Circulația inchisa pe Drumul European E70 care leaga Timișoara de Caransebeș. Un tir nu a adaptat viteza la condițiile de deplasare, a patruns…

- Mai multe forțe s-au mobilizat pentru salvarea oamenilor strazii de pe strazile Timișoarei din ger. Pompierii, angajați ai Ambulanței, jandarmii și polițiștii locali au lucrat impreuna pentru a-i salva pe cei care-și petrec viața pe strada.

- In jurul orei 4:15 a fost anunțat un incendiu la o locuința in municipiul Adjud, pe str Alexandru Ioan Cuza.. Pompierii de la Stația Adjud au intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD. A ars acoperișul casei in jurul hornului pe o suprafața de aproximativ…

- Primavara a sosit de 1 martie pentru Monica Barladeanu cu multe surprize, atat pentru ea, cat si pentru telespectatoare! Daniel Nitoiu, carismaticul corespondent Stirile PRO TV, i-a adus Monicai un martisor special in aceasta zi frumoasa si un buchet de flori! Monica a fost foarte impresionata de gestul…

- Polițiștii rutieri desfașoara, astazi, o acțiune de depistare a doamnelor și domnișoarelor care se afla in trafic, nu pentru a le amenda, ci pentru a le bucura! Oamenii legii, care sunt ajutați de colegii de la RAR, le dau acestora flori și marțișoare, sperand astfel sa mai imblanzeasca gerul…

- 1 MARTIE 2018. Data de 1 Martie simbolizeaza venirea primaverii, fiind ziua în care barbații le ofera martișoare fetelor, traditia Marțișorului ramânând un obicei modern și astazi, desi a început acum mii de ani.

- Situatii grave in judetele afectate de ninsoare si vant. In Tulcea si in Constanta, salvatorii au avut foarte mult de munca pentru a prelua pacientii care aveau nevoie de ajutorul medicilor.

- Pompierii au intervenit azi, 28 februarie, la stingerea unui incendiu care a avut loc pe Aleea Mureș din Cartierul Micro 14. Incendiul a izbucnit intr-un apartament aflat la etajul 4 al unui bloc. Oamenii au sunat la „112” cand au vazut ca din apartament iese fum. La fața locului s-au deplasat mai multe…

- In acest an, lucrarile de reparare, pavare, bordurare și asfaltare a strazilor din Barlad vor scoate din bugetul local suma de cinci milioane de lei. Pe ordinea de zi a ședinței de maine a Consiliului Local Barlad se regasește și un proiect de hotarare referitor la lucrarile de intreținere a strazilor…

- Locuitorii din Windsor, un oraș canadian din apropiere de granița cu SUA, se pling de faptul ca liniștea așezarii lor este perturbata de un zgomot misterios care se interfereaza cu viața de zi cu zi de mai bine de opt ani de zile. In ciuda numeroaselor incercari de a-i stabili originea, nimeni nu a…

- Administrația Naționala de Meteorologie a publicat prognoza meteo pentru urmatoarele trei luni. Astfel, potrivit ANM, lunile martie și aprilie vor fi incarcate de precipitații, maximele incadrandu-se in valorile termice normale.

- INVITATIE… O noua editie a Targului de Primavara va avea loc in acest sfarsit de saptamana la Silver Mall. Vasluienii vor avea ocazia sa admire si sa cumpere martisoare, turta dulce si diferite obiecte mestesugite, precum si sa vizioneze doua spectacole, unul folcloric, iar celalalt, de teatru pentru…

- Un autobuz plin cu navetisti, care calatorea pe ruta Calugareni-Mizil, a ramas fara frane, joi (15 februarie). Decizia pe care soferul a luat-o in utimul moment a salvat viata pasagerilor. Din fericire accidentul nu s-a soldat cu victime, insa calatorii au fost nevoiti sa coboare printre cioburi direct…

- Mihai Stoica a venit cu o noua aroganța chiar in ziua meciului din turul 16-imilor de Europa League cu Lazio. Directorul sportiv de la FCSB a postat pe contul sau de Facebook o imagine cu cartea scrisa de dramaturgul american Tennessee Williams intitulata "Primavara la Roma a doamnei Stone". Alaturi…

- Pompierii caraseni sunt ingrijorati si fac apel la populatie sa renunte la a mai da foc miristilor dupa ce in numai cateva zile din luna februarie au fost inregistrate 12 incendii de vegetatie. Ingrijorarea vine pe buna dreptate daca este sa tinem cont ca luna februarie este o luna in care in mod normal…

- Deputata Andreea Cosma, sora lui Vlad Cosma, cel care a facut publice duminica seara inregistari de la DNA cu fabricarea si plantarea de probe false in dosare, solicita procurorului general si Inspectiei Judiciare sa intervine pentru a preveni distrugerea probelor la DNA Ploiesti. Potrivit acesteia,…

- Un incendiu, starnit intentionat, din primele informații, a ars ieri mai multe hectare de vegetatie. Incidentul a avut loc pe un teren de la marginea DN 58, care leaga Resita de Caransebes, potrivit infocs.ro. Din cauza vantului puternic, pompierii s-au luptat cu flacarile mai bine de doua ore. Urgenta…

- Temperaturi de primavara in Maramures. Instituția Prefectului – Județul Maramureș a transmis o INFORMARE METEOROLOGICA valabila in data de 7 februarie, in intervalul orar 6.00– ora 23.00 Fenomene și zone vizate: intensificari ale vantului in sudul Banatului și in zona montana inalta a Carpaților Meridionali…

- Reprezentanții Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Pufești intervin la aceasta ora (sambata, 19.00), in comuna, pentru a stinge un incendiu de vegetație uscata. Potrivit Biroului de presa al ISU Vrancea, arde vegetația uscata de pe o suprafața de aproximativ 2 hectare. Reprezentanții…

- Un barbat a deschis focul asupra trecatorilor, sambata, in localitatea Macerata, din centrul Italiei, cel putin patru persoane fiind ranite, potrivit news.ro.Presa italiana a anuntat ca barbatul a tras focuri de arma dintr-o masina cu care circula in oras. RAI subliniaza ca acesta a…

- Biroul Administrarea Domeniului Public si Privat din cadrul Serviciului Comunitar Local de Utilitati Publice al Orasului Cugir a motivat, in cadrul unui Raport de specialitate, necesitatea asigurǎrii unui cadru igienic si sǎnǎtos populatiei de la nivelul orasului. Demersul administrației publice locale,…

- Aleșii locali ai Cugirului au aprobat recent, proiectul de hotarare al administrației locale intitulat ”Campania –Curǎtenia de primǎvarǎ in Orasul Cugir – 2018”, care urmeaza sa se desfașoare in perioada 1 martie – 30 martie a.c. Biroul Administrarea Domeniului Public si Privat din cadrul Serviciului…

- Prevazuta pentru luna martie, scumpirea alimentelor de baza si-a facut loc inca de acum pe rafturi. Untul si ouale au cele mai semnificative cresteri, cu aproximativ doi, respectiv un leu si jumatate....

- Cu opt zile inainte de expirarea termenului limita, putin peste 8.000 de oameni au depus controversata declaratie 600, adica doar patru procente dintre cei obligati de lege. Iar confuzia persista. Daca ieri Liviu Dragnea spunea ca termenul va fi prelungit, astazi nici functionarii Fiscului nu stiau…

- Pompierii și salvamontiștii hunedoreni au participat, astazi, la o acțiune umanitara in Vadu Dobrii, un sat din Munții Poiana Rusca izolat de caderile masive de ninsoare. „Echipajele au dus satenilor, majoritatea batrani, 150 de paini și medicamente. In plus, un echipaj de prim…

- Zeci de cadre ale Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta „Semenic“ al judetului Caras-Severin s-au intrunit luni, sub cupola Palatului Prefectural, unde lt.col. Cristinel Coneru, seful inspectoratului, a dat citire raportului de evaluare a institutiei, in fata prefectului Matei…

- Pregatiti-va popcornul pentru ca Martie se anunta a fi o luna interesanta pentru cinefili! Patru filme vor avea premiera in aceasta primavara in cinematografele din Romania, unul mai asteptat decat...

- Fostul ministru al Educatiei, Daniel Funeriu, pare ca a declarat "razboi" oamenilor lui Dacian Ciolos. Suparat nevoie mare ca acestia si-ar fi arogat rezultate care ar fi fost urmare a unor legi implementate in timpul mandatului sau, Funeriu i-a luat la rost, pe Facebook. Citeste si: Codrin…

- Chiar daca acum calendarul ne arata ca suntem in plina iarna, in ianuarie, temperaturile de afara sunt mai degraba de primavara. Poate de aceea si plantele cred la fel, asa ca, in curtea unei galatence au aparut capsuni, i-au inflorit galbenelele si chiar un trandafir a imbobocit. "Nu s-a mai intamplat…

- Zeci de pachete cu mezeluri, fructe și alimente de baza au fost distribuite de catre voluntarii Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului mai multor familii nevoiașe din localitațile ilfovene Nuci, Sudiți și Merii Petchii. De altfel, pentru unele din aceste familii este pentru a doua sau a treia oara…

- Trei judete - Alba, Harghita si Sibiu - se afla miercuri dimineata sub atentionare cod galben de ceata emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). De asemenea, pentru judetul Caras-Severin ANM a emis o atentionare de vant puternic.

- Ar putea sa va intereseze: Cuptorul lui iunie 12.06.2010 Prima zi de canicula 11.06.2010 Canicula de iunie! 8.06.2010 Au sosit campionii 9.06.2010 Deși suntem în mijlocul iernii și temperaturile ar putea sta foarte bine sub zero grade chiar și la orele pranzului, astazi, la Constanța s-au înregistrat…

- In ianuarie, in medie, temperatura va fi mai ridicata in partea de sud, sud-est, local in vestul tarii, in timp ce in rest se asteapta in medie temperaturi normale, potrivit meteorologului Romania TV, Gabriela Bancila. Din punct de vedere al precipitatiilor, acestea vor fi excedentare in mare…

- Presedintele USR Dan Barna a declarat, miercuri, pentru Mediafax, referitor la proiectul pentru modificarea codurilor penale, initiat de social-democratul Catalin Radulescu, ca singura preocupare a PSD este "rezolvarea unor probleme personale ale oamenilor din camarila" partidului.

- Tania Popa, in varsta de 44 de ani, se afla la a treia casnicie, scrie spynews.ro. Actrita are o fiica de aproape 18 ani dintr-o casnicie anterioara, si un baietel cu actualul sot, Veaceslav Damian. Citeste si O actrita celebra din Romania, la un pas de puscarie in SUA Invitata intr-o…

- Consiliul Superior al Magistraturii i-a transmis, luni, presedintelui Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, o scrisoare deschisa in care precizeaza ca "Justitia...