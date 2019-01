Curata-ti ficatul pentru a-ti imbunatati sanatatea

Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de cercetatori a descoperit dieta care poate imbunatați sanatatea și care poate sa asigure producția sustenabila de alimente pentru a reduce daunele provocate asupra planetei. Dieta, care a fost numita „Dieta sanatații mondiale”, este bazata pe reducerea consumului de carne roșie și a zaharului.…

- Ficatul este unul dintre organele cele mai muncitoare pe care le aveți. Efectueaza 500 de procese in organism, incluzand producția bilei, metabolizarea grasimilor, depozitarea vitaminelor și a mineralelor și filtrarea sangelui. Este și singurul organ pe care il putem regenera. Consuma aceste alimente…

- Ficatul este unul dintre organele cele mai muncitoare pe care le aveți. Efectueaza 500 de procese in organism, incluzand producția bilei, metabolizarea grasimilor, depozitarea vitaminelor și a mineralelor și filtrarea sangelui. Este și singurul organ pe care il putem regenera. Azi vorbim despre…

- Ficatul e pus la grea încercare de sarbatori, când mesele noastre sunt la fel de &"împodobite“ ca pomul de Craciun: sarmale, cârnați, friptura, salata de boeuf, piftie, cozonac, tort, fursecuri.

- BERBEC 21.03-20.04: In aceste zile au loc schimbari importante in relatiile familiale si in ambientul casei. Va veti revizui legatura cu locurile natale si cu neamurile. Apropiati-va de cei dragi si ajutati-i neconditionat. TAUR 21.04-21.05: Aveti sanse deosebite de a va imbunatati relatiile…

- O noua prelevare de organe a avut loc in noaptea de marti spre miercuri la Spitalul Judetean Oradea. Pacientul, un barbat de 42 de ani care facuse atac vascular cerebral hemoragic prin dilatatie anevrismala rupta , era internat de patru zile in unitatea medicala, a declarat medicul Carmen Pantis, coordonatorul…

- In cursul zilei de duminica, 25 noiembrie 2018, in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta „Dr. Constantin Opris” Baia Mare a avut loc o prelevare de organe. Detalii primim de la dr. Andrei Mureșan, ...

- Indiferent de tipul lor, merele sunt fructe cu nenumarate beneficii pentru organism. Acestea sunt pline de vitamine si curata ficatul, rinichii si vezica. In urmatorul material vom vorbi despre tratamente cu mere pentru orice afectiune.