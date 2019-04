Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera aradeni au depistat si predat autoritatilor competente doi cetateni romani cautati de autoritatile romane si maghiare pentru savarsirea de infractiuni. In data de 02.04.2019, in jurul orei 19.10, in Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota s-a prezentat pentru…

- Politistii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Nadlac au depistat, marți, in jurul orei 11.00, un barbat de 28 de ani, din județul Gorj, cautat de autoritatile din Belgia, pentru savarsirea de infractiuni contra proprietatii. Acesta a fost oprit la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II –…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Nadlac II au depistat un cetatean vietnamez, care a incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascuns in portbagajul unui autoturism ce apartinea unui cetatean ceh. In data de 19.03.2019, in jurul orei 15.20, la Punctul de Trecere…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota, impreuna cu politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Timisoara, au descoperit, ascunși in interiorul unei autoutilitare, zece cetateni straini care incercau sa…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Nadlac II-Csanadpaota au depistat si predat autoritatilor, un barbat, cautat de autoritatile luxemburgheze pentru executarea unei pedepse privative de libertate de 10 ani, pentru savarsirea mai multor infractiuni de furt. In data de…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II-Csanadpalota au depistat intr-un autocar trei cetațeni irakieni, mama și doi copii, solicitanți de azil in Romania, care au incercat sa iasa ilegal din Romania, folosindu-se de documentele de identitate germane ce apartineau…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Nadlac au depistat un barbat cautat de autoritatile romane pentru executarea unei pedepse privative de libertate. In data de 12.01.2019, in jurul orei 07.45, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota pe sensul de iesire…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Nadlac au depistat un barbat cautat de autoritatile romane pentru executarea unei pedepse privative de libertate. In data de 07.01.2019, in jurul orei 22.50, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac – Nagylak, pe sensul de iesire din…