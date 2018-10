Stiri pe aceeasi tema

- Eliza, fiica Adrianei Iliescu, cea mai batrana mama din Romania, a "renegat-o" pe cea care a adus-o pe lume, pe Facebook. Eliza i-a ascuns numele mamei sale din rubrica in care se pot scrie numele parintilor.

- Alexandra Harra, fiica cunoscutei ghicitoare din Romania, este la un pas de a-și distruge intreaga viața. Aceasta a recunoscut a fost filmata de mai multe ori in dormitor, in timp ce facea amor cu iubitul ei.

- Un tanEr din Constanta a fugit de la petrecerea lui pentru a stinge flEcErile ce au cuprins o casE din apropiere. }mbrEcat in haine de stradE xi fErE cascE de protectie, Sebastian Costache a dat o manE de ajutor pompierilor.

- Kim Kardashian este obișnuita cu criticile, insa nu prea are cum sa-i fie ușor unei femei sa fie criticata pentru abilitațile sale materne. Ei, bine, iata ca se intampla din nou, iar Kim Kardashian i-a facut pe oameni sa ridice din sprancene in urma unei ieșiri in oraș.

- Victor Slav este un tatE model, care vrea sE-i facE cu totul pe plac fetitei sale. Fostul iubit al BiancEi DrEguxanu nu xtie cum sE-xi mai rEsfete fetita xi sE o facE sE se simtE iubitE. Ba chiar a rEmas xi in relatii de prietenie cu mama acesteia, Bianca DrEguxanu, de dragul micutei.

- Un barbat orb a avut parte de unul dintre cele mai emotionante momente din viata lui, scrie anamariavasile.ro. Omul a reusit sa-si vada fiica dupa 21 de ani. Citeste si Premiera in spitalul din Galati: Cornee si tesut osos, prelevate de la un pacient aflat in moarte cerebrala Barbatul…

- Un tanar de 25 de ani, tatal sau in varsta de 55 de ani si un vecin in varsta de 36 de ani au murit marti seara dupa ce au intrat intr-o fantana. Primul a intrat tanarul de 25 de ani, care nu a mai putut iesi. Tatal tanarului a intrat sa-l scoata, dar nici el nu a mai putut iesi. Un al treilea barbat…

- Hanibal Dumitrașcu, celebrul psiholog al vedetelor, a murit la jumatatea lunii mai, dupa ce a suferit un accident vascular. In urma sa, a lasat un gol imens in sufletelor rudelor, mai ales in cel al fiicei sale.