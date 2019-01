Stiri pe aceeasi tema

- Samsung s-a ferit anul trecut de design-ul cu „notch”, ba chiar s-a laudat cu faptul ca telefoanele sale afiseaza intreaga imagine, fara parti lipsa. In cadrul conferintei pe care compania a tinut-o la San Francisco toamna trecuta insa, compania a dezvaluit noile sale display-uri Infinity-O, Infinity-V…

- Iubita cantEre:ei Anca Pop, artista care a murit inecatE in DunEre, rupe tEcerea. Ardeja Fraga a vorbit pentru prima oarE despre moartea iubitei sale, povestind "i cum a aflat despre groaznicul accident.

- La Cluj a fost lansata o aplicatie gratuita pe telefonul mobil de programare rapida la spalatoriile auto, astfel ca soferii nu mai stau la coada si isi pot alege locul cel mai apropiat unde sa isi spele masinile. Alexandru Graur, co-fondator al aplicatiei WashNow, a declarat ca programarea…

- Deja ne-am obisnuit ca Romania sa fie cu ani buni in urma tarilor mai dezvoltate din punct de vedere tehnologic, insa abia acum este evident cat de mult. La numai cateva zile de la lansarea primului post 4K din Romania, Japonia deja lanseaza televiziunea 8K, pregatind astfel terenul pentru transmisiuni…

- Vacanta este o necesitate vitala deoarece aceasta are scopul de a lasa organismul sa se relaxeze, sa se odihneasca si in acelasi timp sa refaca un nou bagaj de resurse interne. Cu toti dorim sa ne desprindem de rutina, de mediul de lucru si de stres. Concediile au rolul de a preveni epuizarea stimuland…

- Ești in cautarea unei diete rapide și simple, care sa te ajute sa dai jos kilogramele in plus? Ei bine, cura de slabire de care ai nevoie este extrem de utila, mai ales in perioada postului, caci este fara carne, timp de 10 zile.

