Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane si-au pierdut viata intr-un accident feroviar produs miercuri pe un pod in Danemarca, a anuntat politia, scrie agerpres.ro.Cauzele accidentului nu au fost precizate.Conform unor informatii de presa, un tren de pasageri ar fi lovit un marfar pe podul Grand Belt.

- Aproape 700 de persoane din Bucuresti si din Ilfov au avut nevoie de interventia ambulantei in noaptea de Revelion, potrivit informatiilor furnizate de managerul Serviciului de Ambulanta, Alis Grasu. Opt persoane au avut de suferit din cauza petardelor.

- Tragedie fara margini, in ultima zi din an. Un bloc de locuințe a sarit in aer, iar trei persoane și-au pierdut viața. Alte 16 persoane au fost ranite, iar nu mai puțin de 79 sunt date disparute. Tragedia a avut loc in Magnitogorsk, in Rusia, luni dimineața.

- Aurelian Badulescu a explicat ca sunt opt persoane care pot accesa caseta semafoarelor si care stiu si sa modifice diagramele. Patru dintre acestea sunt angajati ai Companiei Municipale de Management al Traficului, in cazul lor neexistand nicio suspiciune de implicare in acest incident, astfel ca…

- Inlocuit cu Mihai Teja pe banca FCSB-ului, Nicolae Dica iese la atac și ii "ințeapa" pe cei despre care crede ca au uneltit destituirea sa de la echipa lui Becali. "Legat de plecarea mea de la FCSB, nu vreau sa comentez daca stateau la cotitura alti antrenori sau nu, dar am si eu informatiile mele,…

- Legea stabileste cadrul juridic si institutional unitar, obiectivele, competentele, atributiile si instrumentele specifice necesare infiintarii, organizarii, autorizarii, gestionarii, finantarii, exploatarii, monitorizarii si controlului functionarii serviciilor publice de transport in comune, orase,…

- In perioada 12-16 noiembrie, inspectorii ITM Alba au identificat mai multe cazuri de munca nedeclarata, la firmele din județ controlate, pentru care au fost aplicate amenzi in valoare de 220.000 lei. Astfel, in domeniul relatiilor de munca au fost verificați 44 de agenti economici, cu un numar total…