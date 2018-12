Dupa ospatul de Sarbatori, e nevoie de o perioada in care ii poti oferi corpului tau sansa de a se odihni si de a se curata. Detoxifierea are multiple beneficii – iti poate mari nivelul de energie, ajuta la pierderea in greutate, iti curata tenul si iti imbunatateste digestia.

Iata cativa pasi simpli pe care ii poti urma pentru a incepe sanatos noul an:

1. Evita sa bei ceai negru, cafea si alcool

In schimb, bea ceai de plante, care te va ajuta la curatarea ficatului si a rinichilor. Ceaiul de urzica este un bun exemplu.

2. Bea celun litru de apa pe zi

Ideal…