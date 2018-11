Cura antifumat cu tinctură sau ceai de ovăz Ovazul, cereala cu cel mai mare continut de calciu, care are are capacitatea de a-si pastra proprietatile in timpul prepararii termice, este apreciat intr-o serie de diete alimentare, fiind recomandat inclusiv persoanelor cu colon iritabil sau celor care au avut o interventie chirurgicala la nivelul tubului digestiv. Putina lume stie ca planta poate ajuta la tratarea dependentei de nicotina. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

