Cuptorul Moldovencei, afaceri de peste 1 milion de euro in mai putin de 6 ani: Voiam un business care sa-mi permita un trai decent #Interviu

- Universitara suceveana Elena-Brindușa Steiciuc a fost premiata de Uniunea Scriitorilor din Romania, la secțiunea apariții editoriale din anul 2017. Profesorul universitar doctor Elena-Brindușa Steiciuc, de la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicarii, a primit „Premiul Reprezentanței Suceava”,…

- In zilele de 16-18 noiembrie, la Iași, Romania, va avea loc expoziția “Republica Moldova prezinta”, la care vor participa agenți economici din sectoarele agroalimentar, industrial, textil, tehnic, informațional.

- Unul dintre spectacolele selecționate in Festivalul Național de Teatru din acest an, „Bun de export” (text: Alex Tocilescu, regia: Catinca Draganescu), este o poveste despre emigrare, din perspectiva a trei generații. Textul spectacolului este rezultatul unui proces colaborativ ce a avut ca materie…

- Goodwill Consulting, cea mai mare firma de consultanța in fonduri europene din Romania, organizeaza, in perioada 1-5 octombrie, Business breakfast, dedicat antreprenorilor, in toate regiunile din țara. In cadrul acestor intalniri, participanților li se vor prezenta toate informațiile legate de linia…

- Interviu cu Marian Timofti, presedintele Organizatiei Somelierilor din Romania 2011. Festivalul „Vin la Cultura", organizat la Iasi de OSR 2011, va avea loc in zilele de 22-23 septembrie, in Atrium, Palas Mall Sa deduc ca evenimentul de anul trecut a iesit bine, de vreme ce, iata, la sfarsitul acestei…

- Descoperirea a fost facuta de un grup de ornitologi de la Societatea Ornitologica Romana, Centrala Ornitologica Romana si Facultatea de Biologie a Universitatii „Alexandru Ioana Cuza" din Iasi, la Agigea. Aici functioneaza o statie de inelari ornitologice, in cadrul Statiunii Biologice Marine „Prof.…

- Dupa mai multe incercari ale administratiei locale, planul privind imbunatatirea calitatii aerului in municipiul Iasi a primit, intr-un final, unda verde de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului. De-a lungul timpului, Iasul s-a situat in topul celor mai poluate orase din tara, alaturi de Bucuresti…