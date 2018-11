Cupșa - Ștefănescu, scandal în direct: "Nu existați!", "O aplicați la PSD!" Codrin Ștefanescu: "Ce morga. Domnule, o sa va ia Cioloș pe tava, o sa va alinieze pe toți pentru ca produsul asta al sistemului, numit Cioloș, este omul care va prelua tot PMP, PNL, USR, va aliniaza! O sa fiți cu morga pentru Cioloș peste cateva luni de zile și o sa il pupați in dos pe Cioloș pentru ca așa suna ordinele pentru ca Cioloș este produsul sistemului, omul caruia i se dau toate partidele și tot sistemul pe mana cu un singur țel: baieții aștia cu ochii albaștri care au prapadit Romania in ultimii 15 ani de zile, daca nu iși gasesc produsul care sa ii apere știu ca vor dla cu subsemnatul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ședința Comitetului Executiv al PSD a fost amanata cu o saptamana. decizia a fost luata de conducerea PSD din cauza dosarului procurorului general. In ședința CEx care a fost amanata cu o saptamana trebuia sa se discute remanierea Guvernului Dancila. Codrin Ștefanescu a explicat care a fost motivul…

- ''M-am intalnit de trei ori cu Iohannis in CSAT și am purtat doua discuții cand am fost ministru al Apararii. Una dintre ele a fost de doua ore, cand eu i-am spus situația Armatei. Deci e un tip pompos. Cand nu-i convine cate ceva, e agresiv. Aveți exemplu din spațiul public cand ii arunca…

- ''Tim Ionescu: Domnul președinte Iohannis, in lipsa de argumente, oarecum ca in linia pe care o auzim din partea PNL-ului, adica vedem ca nu le place orice acțiune care incearca sa repuna justiția in matca ei independenta fara ingerințe, in lipsa de argumente, domnul Toader a adus argumente,..…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus ca gestul lui Darius Valcov de a face publica fisa medicala a unui protestatar este unul „nefericit”. Cu toate acestea, Dragnea nu crede ca Valcov trebuie demis sau sa demisioneze. Dragnea a refuzat sa mai faca alte comentarii pe acest subiect. Cat despre postarea…

- Fostul sef al ANAF din timpul guvernarii Ponta, Gelu Diaconu, a scris pe contul sau de Facebook despre impotenta cronica a “barbatilor de stat” din opozitie: Iohannis, Orban, Barna sau Ciolos!

- Fostul șef al ANAF, Gelu Diaconu, susține ca PSD guverneaza dezastruos, insa impotența liderilor politici ai opoziției, in frunte cu Klaus Iohannis este cea care ii ține la putere.Citește și: Partidul Social Democrat din Elveția, atac VIOLENT la adresa lui Liviu Dragnea: El este PAPUȘARUL…

- "O manifestație civica organizata de niște romani din Diaspora a fost deturnata de niște grupuri bine constituite și transformata intr-una violenta, fara precedent. Sunt siderat. Am vazut la televizor Bucureștiul in flacari. Eu cer urmatorilor oameni sa-și asume o parte din raspundere: lui Iohannis,…

- "Daca vine un milion de oameni in ziua de vineri, Iohannis are al doilea mandat in buzunar. De fapt, ideea vine diaspora este in continuarea ideii diaspora este cea care l-a ajutat sa ajunga președinte in 2014. Daca nu vine lumea in Piața vineri, eu cred ca Iohannis a pierdut", a spus europarlamentara…