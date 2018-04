Stiri pe aceeasi tema

- ONU a sanctionat 27 de nave si 21 de firme, dar si un om de afaceri, pentru ca au incalcat embargoul privind Coreea de Nord, relateaza BBC. Masurile au fost propuse de SUA luna trecuta ca urmare incalcarii sanctiunilor internationale luate ca raspuns la testele nucleare si balistice ale Phenianului.Acestea…

- Aceasta plangere a fost depusa la Paris in urma informatiilor parvenite de la Palatul Elysee, conform carora restaurante, hoteluri sau firme de prestari de servicii au primit emailuri in care se cereau avantaje si care erau semnate de un membru al cabinetului de la adresa cabinet@presidence.fr, a…

- Un serial documentar cu 5 episoade despre Serena Williams, fost numar 1 mondial in WTA, va fi lansat de HBO Sport și grupul IMG. Producția "Being Serena" va documenta sarcina vedetei din tenis, nașterea fiicei ei, casnicia și intoarcerea pe teren. Premiera e programata pentru 2 mai, pe HBO și pe platformele…

- Viceprimarul din Targu Jiu, Adrian Tudor, sustine ca nu a putut sa fie prezent la festivitatea de inaugurare a Salii Sporturilor, intrucat a fost implicat in alte activitati. Potrivit vicelui, acesta a participat la Ziua Politiei Romane, unde a fost invitat si unde a fost prezent si in calitate de…

- Malin Bot a pierdut procesul cu Mircea Badea, Radu Tudor, Mugur Ciuvica și Antena 3! Curtea de Apel București a decis, definitiv, ca Bot, care ceruse 250.000 de euro de la jurnaliști și postul de știri, nu doar ca nu are niciun temei legal in cererea sa, ci, mai mult, are de platit cheltuielile de…

- Romania a importat, in ianuarie 2018, o cantitate de titei de 722.000 tone echivalent petrol (tep), cu 7.900 tep (1,1%) mai mare fata de cea importata in perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia de titei a totalizat 284.600…

- CONTRA…Daca nu esti cetatean de buna credinta si iti defaimezi tara, atunci te poti alege chiar cu retragerea cetateniei. Este propunerea care vine de la PSD, prin vocea deputatului Adrian Solomon. „Depinde de gravitatea lor (a defaimarilor, n.r.), lucrurile pot merge pana la retragerea cetateniei.…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, marti, ca ”daca vrei sa fii nationalist cum e americanul, care sta cu steagul pe casa, ca francezul, polonezul ori ca ungurul macar, trebuie sa existe o astfel de lege a defaimarii in care macar sa iti respecti faptul te-ai nascut in tara si esti roman”.

- Politisti de combaterea criminalitatii organizate din Valcea, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au destructurat un grup infractional organizat, ai carei membri ar fi organizat licitatii online in care ar fi oferit fictiv spre vanzare autoturisme, telefoane, dar si alte bunuri, incasand banii, fara a livra…

- Al Dahra este o companie din Abu Dhabi, ce face parte din holdingul Al Ain, fondat de Altetea Sa Seicul Hamdan Bin Zayed Al Nahyan. Al Dahra are activitati in agricultura - cultivarea cerealelor, productia si tradingul acestora, avand doua divizii - de hrana pentru animale si pentru oameni, mai exact…

- Comisia Nationala de Dezvoltare si Reforma din China (NDRC) s-a angajat luni sa reduca si mai mult anul acesta capacitatile de productie a otelului si carbunelui, pentru ca tara sa-si...

- Aproximativ zece mii de persoane s-au strans in Piata Libertatii, unde s-a cantat imnul national, in timp ce termometrul indica minus 5 grade, potrivit ziarului "Pravda", citat de agentia spaniola.Cadavrul jurnalistului si cel al prietenei sale, Martina Kusnirova, au fost descoperite duminica…

- Un bol extrem de rar din perioada dinastiei Qing, unul dintre cele trei de acest tip cunoscute, este de asteptat sa fie vandut in luna aprilie pentru circa 20 de milioane de euro, a anuntat joi casa de licitatii Sotheby's, citata de AFP. Cu diametrul de 14,7 centimetri, acest bol delicat, pictat…

- Declarație șocanta in cadrul dezbaterii privind inființarea Companiei de Imobiliare a Primariei Capitalei: "Am vorbit de ilegalitatea categorieii de locuințe publice numite “locuințe din mișcarea a doua, iar domnul administrator public al Municipiului București a confirmat ca s-au vandut case naționalizate…

- Curtea Constitutionala a Ucrainei a hotarat ca legea care prevedea dreptul de utilizare a limbilor regionale in zone cu o populatie minoritara mai mare de 10 la suta, este considerata neconstitutionala", informeaza agentia BucPress.

- In luna februarie, la Przemysl, Polonia, a avut loc cea de-a XX-a Conferinta "Europa Carpatilor", organizata sub inaltul patronaj al Mareșalului Seimului Poloniei, Marek Kuchcinski. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a fost reprezentata de prorectorul cu imaginea universitatii, relatii ...

- Romania a importat, in 2017, o cantitate de titei de 7,75 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 285.900 tep (3,8%) mai mare fata de cea importata in aceeasi in 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia de titei a totalizat 3,42 milioane…

- ExxonMobil si OMV Petrom vor incepe sa produca 6 miliarde de metri cubi de gaze pe an din blocul Neptun din Marea Neagra, incepand din 2020-2021, a declarat, marti, Sorin Gal, director general in cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM), informeaza...

- O firma a vandut celor de la Caile Ferate salopete folosite, la pret de echipamente de protectie noi. Si a ascuns cu petice inscriptiile de firma, deja brodate pe salopetele la mana a doua. Hainele au ajuns la angajati, care fie s-au revoltat din cauza situatiei, fie au facut haz de necaz. Politia ancheteaza…

- In perioada 1 ianuarie - 30 decembrie 2017, principalele resurse de energie primara au totalizat 34,2 milioane tone echivalent petrol (tep), in crestere cu 11 milioane tep fata de anul 2016. Conform INS, productia interna a insumat 21,3 milioane tep, in crestere cu 814,000 tep fata de anul…

- Cel puțin 27 de oameni au murit, sambata, intr-un accident in care a fost implicat un autobuz, pe o șosea din Indonezia. In aceeași zi a avut loc alt accident de autobuz, la Hong Kong, unde 18 oameni au murit, relateaza AFP. Știrea in curs de actualizare. ANCHETA: O profesoara din Apuseni sustine ca…

- Un diamant fara cusur, de dimensiunea unei capsune mari, ar putea fi vandut contra unei sume record dupa ce va fi scos la vanzare, luna aceasta, in cadrul unui eveniment organizat de casa de licitatii Sotheby's la Londra, relateaza Reuters. Cantarind putin peste 102 carate, piatra pretioasa de forma…

- In fiecare reședința de județ din Romania a existat, sau inca mai exista, cate un complex comercial de mari dimensiuni moștenit de pe vremea comuniștilor. Așa-zise „Magazine Universale”erau niște Mall-uri avant la lettre care ieșeau in evidența in rețeaua comerțului de stat. Cladiri mari, pe cateva…

- Consiliul Uniunii Europene reitereaza importanta ca autoritatile romane sa puna accent pe consolidarea sistemului institutional si sa ofere un raspuns ingrijorarilor exprimate de Comisia...

- Bursa de la New York a inregistrat, luni, cea mai mare prabusire din 2011, ajungand la un record negativ istoric al indicelui Dow Jones. Caderea nu putea ramane fara impact pe bursele din Asia, care urmeaza, de obicei, trendul din SUA. Indicele japonez Nikkei 225 a inchis, marti, cu o cadere…

- Producția lui Sleeping Dogs, adaptarea cinematografica a jocului video omonim, conținua, anunța actorul Donnie Yen pe contul sau Instagram. Donnie spune: „Cateodata, lucrurile marețe au nevoie de timp. Sleeping Dogs este in mișcare, sunteți pregatiți?”. Ultima oara, și totodata prima,…

- In Monitorul Oficial al Romaniei au fost publicate deciziile Adunarii Generale a Asociatilor Westhouse Invest SRL din data de 29.06.2017. Westhouse Group SRL, reprezentata prin Kjetil Gronskag, presedinte si director executiv al Romreal LTD, in calitate de asociat, detinand 67.320 de parti sociale,…

- Productia de vin din regiunea franceza Bordeaux a scazut cu 40% anul trecut, a informat miercuri consiliul vinului din Bordeaux, recolta de struguri fiind afectata de inghet. Totusi, calitatea productiei din 2017 este una buna, scrie Guardian.

- Omul de afaceri sucevean a vandut compania Betty Ice, unul dintre cei mai importanți producatori de inghețata din Romania, gigantului Unilever. Potrivit „Jurnalului de Tranzacții” www.mirsanu.ro, Unilever a ajuns la un acord de preluare a producatorului de inghețata Betty Ice Suceava, potrivit informațiilor…

- Stefan a fost avizat luni cu 41 de voturi pentru, 16 impotriva si nicio abtinere. Viorel Stefan a fost ministru de Finante in Cabinetul Grindeanu, in perioada ianuarie-iunie 2017.”Eu nu am plecat din pozitia de ministru de Finante din cauza unei divergente sau a unui conflict. A fost optiunea…

- Fostul președinte al României, Traian Basescu, susține ca exista patru comune din Republica Moldova care au semnat, prin locuitorii, primarii si secretarii acestora, pentru Unirea cu România. Acesta a declarat ca prin retragerea cetațeniei moldovenești, Igor…

- Dintr-o perspectiva macroeconomica, bulele imobiliare au tendinta de a fi cele mai periculoase pentru ca afecteaza o mare parte a populatiei. Cele mai riscante piete imobiliare din prezent sunt in Australia, Londra, Hong Kong, Suedia si Norvegia, arata intr-o analiza Christopher Dembik analistul macro…

- Unul din pacientii medicului Mihai Lucan face dezvaluiri cutremuratoare. La Institutul de Urologie din Cluj-Napoca, romanii saraci erau convinsi sa-si vanda un rinichi pentru 7.500 de dolari, spune barbatul.

- Dupa cativa ani de crestere permanenta a numarului solicitarilor pentru eliberarea certificatului de cetatenie si dobandirea cetateniei romane din partea cetatenilor straini cu descendenta romana, anul 2017 a adus un numar mai mic de cereri de acest fel pe masa celor din cadrul Autoritatii ...

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat miercuri seara ca nu deputații socialiști de la Chișinau sunt de vina ca nu au renunțat inca la cetațenia romana, ci Bucureștiul, care a impus o procedura extrem de complicata de renunțare la cetațenie.

- Consiliul Concurentei a anunțat miercuri ca a autorizat operatiunea prin care Compania Nationala Romarm SA – Filiala Societatea Uzina Automecanica Moreni SA (UAM) si Rheinmetall Landsysteme GmbH infiinteaza compania Romanian Military Vehicle Systems SA. Fiecare actionar urmeaza sa detina 50% din capitalul…

- Politistii din Mures fac, miercuri, 32 de perchezitii in Bucuresti si in sase judete, la sediile unor firme si la domiciliile unor persoane banuite ca au cauzat un prejudiciu de aproape 300.000 de lei, prin evaziune fiscala. Reprezentantii unei firme din judetul Mures sunt suspectati ca ar fi stabilit…

- Politistii din cadrul Serviciului Ordine Publica – Biroul Combaterea Delictelor Silvice, au desfasurat activitati de control la societatile de profil, pentru verificarea legalitatii desfasurarii activitatii de depozitare, prelucrare si comercializare a materialului lemnos. In urma verificarilor s-a…

- Albumul “Reputation“, lansat de artista Taylor Swift in luna noiembrie a anului ce tocmai s-a incheiat, este cel mai bine vandut material pop al unui artist in 2017, raportat și la perioada de timp in care a fost disponibil. Pe langa copiile fizice, albumul “Reputation” a adunat și sute de mii de ascultari…

- Cresterea Dogecoin si a altor descendente ale bitcoin se datoreaza faptului ca sunt percepute ca fiind ieftine comparativ cu bitcoin sau etherum, a explicat Dave Chapman, analist la compania de trading Octagon Strategy din Hong Kong. Unul dintre fondatorii Dogecoin a declarat pentru un site care publica…

- Cu siguranța, economia Romaniei nu duduie, așa cum incearca sa ne convinga unii politicieni, dar sunt firme care au ințeles ca numai investind pot merge mai departe in siguranța, pot crea locuri de munca, se pot dezvolta. Este și cazul unor societați campinene care au realizat investiții importante…

- Deputații din partea Partidului Socialist au spus minciuni atunci cand au declarat ca au depus cerere de retragere a cetațenie romane. Autoritatea Naționala pentru Cetațenie (ANC) din Romania a confirmat acest lucru pentru Asociația Presei Independente din Moldova.

- Un tanar din raionul Rascani a fost retinut marti, 2 ianuarie, de catre ofiterii CNA si procurorii anticoruptie. Acesta este banuit de trafic de influenta, exprimat prin extorcare de mijloace banesti ce nu i se cuvin.

