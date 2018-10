Cuplul regal a coborat din tramvai in centru. Reconstituire istorica in urbea de pe Bega

Stiri pe aceeasi tema

- Reconstituirea vizitei pe care Regele Ferdinand I a facut-o la Timișoara, in primii ani dupa alipirea Banatului la Romania Mare va avea loc la Timișoara, in 6 octombrie. „Vizita Regala are in prim plan cuplul regal al Romaniei unificate, Ferdinand I și Maria, roluri interpretate de actori…

- Asociația FOA – Fusion of Arts organizeaza, in data de 22 septembrie 2018, prima ediție a Festivalului medieval “Veterani – Art Fusion”, intr-o incercare de reconstituire istorica dedicata unui erou al Lugojului: contele Federico Veterani, care și-a dat viața pentru apararea orașului de invazia…

- Mii de clujeni au fost sambata seara la spectacolul de reconstituire istorica live – „Marea Unire”. Premiera nationala a permis spectatorilor sa plonjeze in complexele si dramaticele evenimente din perioada 1914 - 1918 ce au condus, dupa drame, rasturnari de situatie pe front si sacrificii imense,…

- Cateva mii de clujeni au asistat, sambata seara, pe stadionul Cluj Arena, la un spectacol de reconstituire istorica, dedicat Centenarului Unirii. PR-ul evenimentului, Gabriela Marinescu, a declarat, pentru AGERPRES, ca, prin acest demers, organizatorii vor sa ofere o alta perspectiva asupra a ceea ce…

- Stadionul emblema al Clujului, Cluj Arena, va gazdui sambata, 8 septembrie 2018, incepand cu ora 20.00, spectacolul istoric „Mare Unire”, eveniment dedicat Centenarului Marii Uniri. Organizata de Asociația Cultural-Artistica Vulturii Carpaților, impreuna cu Asociația Cascadorilor Profesioniști din Romania…

- Alexndru Moldovan Perioada medievala a actualului oras Simleu Silvaniei, locul unde s-a nascut Stefan Bathory, principe al Transilvaniei si rege al Poloniei, va fi readusa la viata, in perioada 14-16 septembrie, in cadrul celei de-a treia editii festivalului de reconstituire istorica Bathory Fest, eveniment…

- "Spectacolul istoric "Marea Unire" este realizat dupa un scenariu original, documentat istoric, ce face referire la mai multe zone ale tarii, cu costume si arme specifice perioadei evocate. Este, am putea spune, un film live. Acest eveniment aduce pentru spectatorii sai posibilitatea…

- Negocierile internationale de la sfârsitul Primului Razboi Mondial se apropie de final. La Versailles se semneaza Tratatul de la Trianon între Puterile Aliate si Ungaria, în calitate de stat succesor al Imperiului Austro-Ungar. Se stabilesc noile frontiere ale Ungariei, cu vecinii…