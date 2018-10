Stiri pe aceeasi tema

- Noul membru al familiei regale va fi al saptelea in linia succesorala la tronul Marii Britanii. Cuplul se afla in turneu in Australia. Vizita oficiala incepe marti, la Sydney, unde Harry si Meghan urmeaza sa fie primiti de guvernatorul general Peter Cosgrove, dupa care se vor intalni cu doi ursi koala…

- Printul Harry si sotia lui, Meghan, au ajuns la Sydney luni, in debutul unui sejur de 16 zile in Pacific, care reprezinta primul turneu oficial intreprins in strainatate de cuplul princiar britanic, informeaza AFP. In plus fata de Australia, Harry si Meghan, care s-au casatorit in luna mai, vor vizita…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat luni ca pastrarea unitatii Uniunii Europene este mai importanta decat stabilirea unei relatii stranse cu Marea Britanie post-Brexit si a criticat ceea ce el a numit izolationismul 'agresiv' al presedintelui american Donald Trump, relateaza Reuters.…

- Thomas Markle nu a mai vorbit cu fiica sa, Meghan, de la casatoria ei cu printul Harry al Marii Britanii si ii este teama ca aceasta nu va mai lua niciodata legatura cu el, scrie luni ziarul The Sun preluat de Reuters. ''Nu ma astept sa o vad sau sa mai discut cu ea, asta e situatia'',…

- Prințul George a implinit cinci ani iar Casa Regala a marcat momentul mulțumind tuturor pentru urarile transmise cu o fotografie a micuțului. Spre deosebire de portretele oficiale, in poza, micuțul George apare razand, așa cum o face in aproape toate aparițiile sale publice. Prințul George, primul nascut…