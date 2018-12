Stiri pe aceeasi tema

- Premiile acordate de Federatia Romana de Tenis sunt urmatoarele: Sportiva anului – Simona Halep; Sportivul anului – Marius Copil; Sportiva anului la dublu – Irina Begu; Sportivul anului la dublu – Horia Tecau; Cea mai spectaculoasa ascensiune feminina la simplu – Mihaela Buzarnescu; Premiu special pentru…

- Simona Halep si Horia Tecau intentioneaza sa joace cateva turnee de grand slam la dublu mixt, pentru a se pregati cat mai bine pentru o eventuala participare la Jocurile Olimpice din 2020, unde tintesc o medalie, scrie news.ro."Horia face jocul de dublu perfect, eu, de alergat, alerg destul…

- "Vreau sa fiu portdrapelul Romaniei la Tokyo 2020!" anunta Simona Halep, fara a ascunde visul de a deveni prima romanca din tenis medaliata olimpica. Cei 12 componenti ai lotului olimpic de tenis al Romaniei au fost prezentați oficial.

- Jucatorul Marius Copil, cooptat marti de COSR in lotul olimpic de tenis al Romaniei, a declarat ca ar fi un vis implinit pentru el sa participe la Jocurile Olimpice care vor fi gazduite de Tokyo in anul 2020, scrie Agerpres.ro.As dori si eu sa experimentez la Tokyo emotiile pe care le au trait Florin…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, numarul 1 mondial, a anuntat, marti, ca isi doreste sa castige o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020 si sa fie portdrapelul Romaniei. "Sunt onorata sa fac ...

- "Anul viitor sper sa fie mai bun si sa fiu mai multumit. Vreau sa am un turneu ATP castigat si sa ajung in Top 50, sa raman acolo", a declarat Copil. Intrebat daca la JO de la Tokyo ar vrea sa joace la dublu mixt, Copil a raspuns: "La dublu mixt la Tokyo, Horia este luat, am ramas eu cu Florin…

- Astazi, la Casa Olimpica din Bucuresti, vor fi prezentati cei 12 jucatori si jucatoare de tenis ai Romaniei care vor face parte din lotul olimpic pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. La eveniment, vor participa presedintele COSR, Mihai Covaliu, secretarul general George Boroi, presedintele FRT,…

- Simona Halep (locul 1 WTA), Mihaela Buzarnescu, Horia Tecau si Marius Copil fac parte din lotul olimpic de tenis al României. Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Român, Mihai Covaliu, a anunțat obiectivul pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020.